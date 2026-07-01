Horóscopo chino de julio 2026: qué predice para cada signo

Dentro de la astrología oriental, julio de 2026 coincide con el inicio del mes lunar de la Cabra de Tierra, una etapa que promete cambios, oportunidades y crecimiento para los doce signos del horóscopo chino.

Del 1 al 13 de julio continúa la influencia del quinto mes lunar, marcado por la intensidad del Caballo de Fuego.

Sin embargo, a partir del 14 de julio comienza oficialmente el mes de la Cabra de Tierra, una energía que suaviza los conflictos, favorece la creatividad, fortalece las relaciones personales y ayuda a sanar heridas emocionales, explican expertos de la astrología tradicional china en el sitio Potala Store.

Además, el regreso de Mercurio a su movimiento directo, la Luna Llena en Acuario y el reciente ingreso de Júpiter en Leo crean un escenario ideal para tomar decisiones importantes durante la segunda mitad del mes.

Consulta las predicciones de julio 2026 para tu signo chino, a continuación.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Julio representa uno de los desafíos más importantes del año para la Rata. La primera quincena podría traer tensiones laborales, desacuerdos con superiores o cambios inesperados en el trabajo.

La clave será evitar confrontaciones y actuar con prudencia. Después del 14 de julio, la energía mejora considerablemente.

Las oportunidades económicas aumentan y los días 15 y 23 destacan como los más afortunados para realizar negociaciones o iniciar nuevos proyectos.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey deberá cuidar especialmente su salud y evitar el exceso de responsabilidades durante la primera mitad del mes.

El desgaste físico podría afectar su rendimiento si no administra correctamente su tiempo. Tras el 20 de julio las relaciones sentimentales recuperan armonía y la comunicación mejora notablemente.

También será un momento más favorable para planificar inversiones y decisiones económicas importantes.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Julio se perfila como uno de los meses más exitosos del año para el Tigre. Su liderazgo será reconocido y las decisiones profesionales tomadas entre el 14 y el 22 de julio tendrán excelentes resultados a largo plazo.

En el amor también llegan buenas noticias. La segunda mitad del mes favorece el compromiso, las nuevas relaciones y la claridad emocional.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo encuentra estabilidad gracias a la energía favorable de la Cabra. Es un excelente periodo para fortalecer relaciones sentimentales y ampliar la red de contactos.

Las decisiones económicas importantes conviene tomarlas después del 23 de julio, cuando la comunicación sea mucho más clara y los acuerdos fluyan sin obstáculos.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La prosperidad acompaña al Dragón durante gran parte del mes. Entre el 16 y el 24 de julio podrían surgir excelentes oportunidades financieras y profesionales.

La Luna Llena del 29 de julio impulsará la vida social y permitirá establecer contactos que abrirán puertas importantes para el resto del año.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente recupera su claridad mental después de semanas de incertidumbre. Mercurio directo favorece la organización, la comunicación y los proyectos intelectuales que habían quedado pendientes.

También es un excelente momento para concentrarse en una sola meta financiera en lugar de dispersar esfuerzos en múltiples proyectos.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Julio será intenso para quienes nacieron bajo el signo del Caballo. Las emociones estarán a flor de piel y será necesario cerrar ciclos que ya no aportan crecimiento. Entre el 19 y el 22 de julio aparecen las mejores oportunidades laborales, mientras que la Luna Llena del día 29 marcará un importante punto de transformación personal.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra vive el mes más importante de todo su año astrológico. Su energía personal alcanza uno de sus niveles más altos y favorece el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.

La Luna Nueva del 14 de julio es ideal para iniciar negocios, firmar contratos, lanzar proyectos o comenzar una nueva etapa personal.

El reconocimiento llegará casi de manera natural antes de finalizar el mes.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El ingreso de Júpiter en Leo potencia el carisma y la capacidad de liderazgo del Mono.

Las relaciones profesionales cobran especial importancia y los nuevos contactos podrían convertirse en grandes aliados durante los próximos meses.

Las oportunidades económicas llegarán principalmente gracias al trabajo en equipo y las alianzas estratégicas.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La primera mitad del mes exige paciencia. Conviene evitar decisiones apresuradas, compras importantes o la firma de contratos antes del 23 de julio.

Después de esa fecha, las negociaciones avanzarán con rapidez y aparecerán nuevas oportunidades económicas. También será importante prestar atención al descanso y la alimentación.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro disfruta de un julio estable y productivo. Aunque no vivirá cambios espectaculares, sí experimentará un crecimiento constante en todas las áreas de su vida.

Los proyectos desarrollados en equipo serán especialmente exitosos y las relaciones amorosas ganarán profundidad durante la última semana del mes.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo vive uno de sus mejores momentos para desarrollar actividades creativas, espirituales y artísticas.

La energía de la Cabra potencia su intuición y favorece el crecimiento interior. En el aspecto financiero será un periodo para consolidar lo conseguido hasta ahora más que para asumir riesgos importantes.

La paciencia dará excelentes resultados durante los próximos meses.

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