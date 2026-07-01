Irán advierte a EE.UU. e Israel que dará “respuesta inmediata” a cualquier amenaza

“Los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son claros y públicos”, escribió el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en X, este miércoles.

“El presidente de EE.UU. se ha comprometido a poner bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si desobedecen a su amo, Irán les dará una lección”, afirmó, respondiendo a declaraciones del ministro de defensa de israelí, Israel Katz, en las que este advertía a su vez que israel no permitiría a Irán obtener armas nucleares.

Y agregó: “Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y nuestros líderes recibirá una respuesta inmediata y contundente”.

The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see.



POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them.



Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas en Doha este miércoles con el objetivo de acordar el flujo de navegación a través del estrecho de Ormuz y lograr un alto el fuego duradero, según informaron una fuente con conocimiento directo de las negociaciones y un funcionario iraní.

La publicación de Araqchi en X hacía referencia a unas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en las que afirmaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, estaba “sentenciado a muerte”.