Irán advierte a EE.UU. e Israel que dará “respuesta inmediata” a cualquier amenaza

El ministro de Exteriores de Irán Abbas Araqchi, aseguró que cualquier amenaza contra su pueblo recibirá una respuesta "contundente"

Irán advierte a EE. UU. e Israel que responderá a amenazas

Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Crédito: Sha Dati/Xinhua/IMAGO | copyright

Avatar de Deutsche Welle

Por  Deutsche Welle

“Los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son claros y públicos”, escribió el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en X, este miércoles.

“El presidente de EE.UU. se ha comprometido a poner bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si desobedecen a su amo, Irán les dará una lección”, afirmó, respondiendo a declaraciones del ministro de defensa de israelí, Israel Katz, en las que este advertía a su vez que israel no permitiría a Irán obtener armas nucleares.

Y agregó: “Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y nuestros líderes recibirá una respuesta inmediata y contundente”.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas en Doha este miércoles con el objetivo de acordar el flujo de navegación a través del estrecho de Ormuz y lograr un alto el fuego duradero, según informaron una fuente con conocimiento directo de las negociaciones y un funcionario iraní.

La publicación de Araqchi en X hacía referencia a unas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en las que afirmaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, estaba “sentenciado a muerte”.

En esta nota

Irán Israel
Trending
Contenido Patrocinado
Trending