Muere niño 2 años dentro de un vehículo en Florida: su padre creyó haberlo dejado en la guardería

Un niño de 23 meses murió el lunes en Plantation, Florida, luego de permanecer durante varias horas dentro de un vehículo estacionado frente a una guardería, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades locales.

La Policía y el Departamento de Bomberos de Plantation informaron que acudieron alrededor de las 5:39 pm a un reporte sobre un menor inconsciente dentro de un automóvil en las instalaciones de A World of Discovery Academy.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del niño.

NEWS BRIEF: Death Investigation



On Monday, 06/29/2026 at 5:39 pm, the Plantation Police Department and Plantation Fire Department responded to the report of a deceased child in a vehicle at 7025 NW 4th Street (A World of Discovery Academy).



Upon arrival, Plantation Fire? pic.twitter.com/LfstX4a9cu — Plantation Police (@PlantationPD) June 30, 2026

El padre descubrió que nunca había sido dejado en la guardería

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Leslie Novoa, propietaria del centro educativo, el padre del niño llegó al final de la jornada para recogerlo.

Fue entonces cuando el personal le informó que el menor no había asistido ese día.

Según el relato difundido por medios locales, el hombre se dirigió al vehículo y descubrió que el niño permanecía en el asiento trasero.

Novoa señaló que llamó al servicio de emergencias junto con el padre tras el hallazgo.

La directora del centro aseguró conocer a la familia desde hace aproximadamente seis años y describió a los padres como personas cercanas y comprometidas con el cuidado de sus hijos.

Las autoridades no han divulgado las identidades del menor ni de sus familiares y tampoco han informado si se presentarán cargos.

La investigación busca establecer la secuencia exacta de hechos y el tiempo que el niño permaneció dentro del vehículo.

La guardería emitió posteriormente un comunicado en el que expresó condolencias y aseguró que su prioridad inmediata es acompañar a la familia y a la comunidad educativa.

Muertes por calor dentro de vehículos siguen siendo una preocupación en Estados Unidos

Organizaciones dedicadas a la prevención de este tipo de incidentes han advertido que los niños son especialmente vulnerables a las altas temperaturas dentro de vehículos cerrados.

Datos de la organización Kids and Car Safety indican que cada año decenas de menores fallecen en Estados Unidos por exposición al calor dentro de automóviles, y que una parte importante de esos casos ocurre cuando el adulto responsable cree haber dejado al niño en otro lugar o altera su rutina habitual.

Expertos recomiendan establecer recordatorios para revisar siempre el asiento trasero antes de abandonar el vehículo y mantener objetos esenciales junto al niño para reducir el riesgo de olvidos involuntarios.

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