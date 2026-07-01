China apuesta por robots hiperrealistas para combatir la soledad: prometen compañía y “amor eterno”

En un ambiente de ciencia ficción acompañado por la música del DJ noruego Alan Walker, la empresa china UBTech presentó en Shenzhen (sur de China) sus nuevos androides de apariencia humana hiperrealista.

Equipados con inteligencia artificial (IA), estos “compañeros emocionales” tienen piel suave y voz dulce, y han sido diseñados para combatir la soledad; son capaces de sentarse en el salón de casa para escuchar problemas 24 horas al día.

Un robot que “promete amor eterno”

Según la empresa, el modelo U1 es “el primer robot humanoide a tamaño real del mundo con apariencia ultrarrealista”. Y Michael Tam, director general de UWorld, la marca de UBTech encargada del diseño, señala que el humanoide promete “amor eterno”.

El robot está dirigido principalmente a personas solteras (unas 120 millones en China) y a mayores de 60 años (320 millones), dos grupos con “una gran necesidad de compañía y consuelo emocional”, apunta Tam.

Los robots humanoides de la compañía china vienen con atuendos y apariencias a elección. Crédito: Adek Berry/AFP | Deutsche Welle

Las habilidades de este androide hiperrealista

Con una autonomía de hasta cuatro horas, el androide U1 ofrece palabras reconfortantes si detecta fatiga o estrés, y con el tiempo mejora su conocimiento del usuario.

El robot humanoide puede mover la cabeza, los ojos y la boca. También tiene la habilidad de detectar problemas de salud, recordar la toma de medicamentos o asesorar sobre el vestuario.

No es ni sirviente ni compañero sexual

Existe una versión femenina (1,68 m) y masculina (1,83 m), con numerosos estilos, con vestidos sugerentes, mono blanco o mirada seductora. Puede personalizarse para parecerse a un ser querido, una celebridad o un personaje imaginario.

Pero el androide no es un sirviente: no limpia, no cocina ni plancha. Por ahora, no están pensados para compañía en los dormitorios ni para ofrecer relaciones más íntimas, aclara UBTech.

Críticas por la dependencia afectiva que provocan

No es un producto al alcance de la mayoría de las personas. Los precios empiezan a partir de 119,800 yuanes (unos $12,000 dólares) y pueden llegar hasta 990.000 yuanes (unos $145,000 dólares) para el modelo más sofisticado.

Este tipo de productos ha sido criticado por la dependencia afectiva que generan y por el riesgo para la confidencialidad. No obstante, UBTech promete el cifrado de los datos y asegura que no se utilizarán para entrenar modelos de IA.

Los robots son uno de los objetivos del gigante asiático

En China, los robots son omnipresentes, tanto en las fábricas como en el espacio público, y gozan de una amplia aceptación social, en contraste con el escepticismo en Occidente.

El gigante asiático lidera el desarrollo de robots humanoides y en 2025 representaban el 85% de los ejemplares repartidos en el mundo, según el banco Barclays.

No solo apariencia: los robots tienen piel suave y una voz dulce que los hace cada vez más parecidos a los humanos. Crédito: Adek Berry/AFP | Deutsche Welle

El año pasado, más de 140 empresas chinas lanzaron más de 330 modelos de robots humanoides, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.

La robótica es una prioridad para China, que la ha designado como industria estratégica en su plan 2026-2030.

Un mercado que continúa su crecimiento

Según un estudio de Morgan Stanley, el mercado chino de robots humanoides podría alcanzar los $2,000 millones de dólares este año y los $15,000 millones en 2030.

UBTech, fundada en 2012, diseña también robots para la industria y con el U1 busca abrirse paso en el mercado de los humanoides para el gran público, un nicho hasta ahora poco rentable.

JU (afp, Interesting Engineering)