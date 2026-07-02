Chris Brown deberá pagar $13,000,000 de dólares por ataque de su perro a exempleada

El cantante estadounidense Chris Brown ha sido ordenado por un juez de California a pagar $13,000,000 de dólares a una exempleada que fue víctima de un ataque por parte de una de sus mascotas en un episodio que se remonta al año 2020.

Según el testimonio de la afectada, el ataque se dio cuando el perro del artista, un Ovcharka de Asia Central con el nombre Hades, la derribó mientras vaciaba una bolsa de basura a las afueras de la residencia.

Las heridas que le provocó el canino la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente, proceso para el que se le tuvo que extraer piel del abdomen e injertarla en el brazo. Como secuelas crónicas, la mujer listó el daño nervioso y la sensibilidad crónica en el lado izquierdo de su cuerpo; estos a su vez le dificultan dormir y realizar tareas cotidianas hasta el día de hoy.

El fallo en contra del rapero fue confirmado por el equipo de defensa de la afectada, identificada como María Ávila.

“Después de más de cinco años de litigio contra Chris Brown, estamos encantados de haber podido obtener justicia para nuestra cliente, Patricia. Fue un honor representarla”, declaró el abogado Michael C. Murphy Jr. en el escrito difundido por Rolling Stone.

El comunicado confirma que Chris Brown y su empresa Black Pyramid LLC deben pagar $12,999,000 de dólares a la afectada como resultado de las graves heridas que sufrió en el rostro y brazo cuando laboraba en la residencia del artista, ubicada en el barrio de Tarzana, Los Ángeles, en diciembre de 2020.

Adicionalmente, el juez también ordenó un pago por $885,000 dólares para la hermana de la víctima, Patricia Ávila, quien presenció el incidente e inició un proceso por daños y angustia emocional.

Otros 50,000 dólares serán destinados al esposo de María, Oscar Olivo, el cual alegó que las secuelas físicas que el incidente dejó en su esposa afectaron su vida de pareja.

Por su parte, Chris Brown argumentó en el juicio que si bien existió algo de negligencia bajo la ley de mordeduras de perro de California, otra parte de la responsabilidad pertenecía a María Ávila por salir sola al exterior.

Tras revelarse la noticia, el cantante y su equipo de trabajo se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

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