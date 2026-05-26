Chris Brown recibe un doctorado honoris causa por su trayectoria musical

A semanas de haber lanzado su duodécimo álbum de estudio, el rapero Chris Brown ha sumado un galardón que pocos esperaban. El artista recibió un doctorado honoris causa en Artes Visuales y Escénicas concedido por la Harvest Christian University, una institución privada en Dallas, Texas, de carácter religioso.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “It Depends” y “Loyal” dio a conocer la noticia de lo más sonriente y con un contundente mensaje de orgullo: “I DID A THING! (¡Hice algo!)”, escribió.

Para ello, Brown colocó un par de fotografías que inmortalizaron los momentos más especiales de la ceremonia, incluyendo la colocación de su toga y birrete, así como la entrega del diploma que acredita este honor.

Esta no es al primera vez que la Harvest Christian University otorga un doctorado Honoris Causa a estrellas de la música. De acuerdo con su historial, la institución educativa busca galardonar el impacto social por encima de los méritos escolares tradicionales.

Es así como en su lista de honorarios figuran nombres como: el rapero Busta Rhymes, los comediantes Cedric the Entertainer y Bernie Mac, así como el exjugador de la NFL Michael Irvin.

La entrega de este reconocimiento se da de cara a una temporada agridulce a nivel profesional y mediático para el cantante. Y es que mientras el famoso prepara los últimos detalles de su gira junto a Usher, programada para dar inicio el próximo 26 de junio en Denver, también se enfrenta a una ola de críticas por su nuevo álbum de estudio titulado “Brown”.

Dentro de dicho material discográfico, se incluyen colaboraciones con YoungBoy Never Broke Again, GloRilla, Vybz Kartel, Leon Thomas, Bryson Tiller, Tank, Fridayy, Sexyy Red y Lucky Daye.

En respuesta a las opiniones divididas, Chris Brown dijo a sus seguidores: “Equipo Breezy, sé que la gente quiere que me ponga aquí y diga alguna tontería, pero que se j*dan. ¡Les vamos a patear el trasero, maldita sea! No vamos a parar”.

Bajo esta misma tesitura, prometió a quienes se han mantenido fieles a su propuesta musical nuevas sorpresas y mayor compromiso con sus shows: “Voy a mantenerles el pie en el cuello y no vamos a parar. ¿Me oyes? Vamos a hacer esto. Gira, y más por venir. No te voy a decir qué más viene, pero llegará, al final del día”, añadió en un segundo post en redes sociales.

Seguir leyendo:

• Chris Brown niega nuevos cargos por agresión en caso de Londres

• Chris Brown obtiene la libertad bajo fianza tras su arresto en Londres

• Chris Brown demanda a la compañía Warner Bros. por difamación