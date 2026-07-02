Debi Nova, una cantante en constante evolución

Debi Nova tiene muy claro por qué las canciones de sus discos más recientes —sobre todo el más nuevo— son más crudas, con menos filtros y abordan temas más personales.

“Yo creo que la maternidad me marcó muchísimo”, dijo la cantautora en una entrevista reciente. “Creo que hay algo que sucede con la maternidad; por lo menos a mí me sucedió que se me quitaron muchos miedos y creo que todo puede convertirse en canción”.

“Todo puede convertirse en canción” es precisamente el nombre del álbum más reciente de Debi, quien nació en Costa Rica pero que emigró a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Actualmente promueve la edición de lujo de este disco que incluye un tema nuevo y varias reversiones de las canciones originales.

Este es el segundo álbum de Debi desde que nació su hija, y realizarlo fue diferente de otros porque además de haberlo hecho sin los miedos que llevaba en otros álbumes, dejó que el proceso fluyera con libertad.

“Si un día me sentía feliz y en paz escribía una canción sobre eso”, dijo. “Y si al otro día sentía frustración escribía una canción sobre eso, sin cuestionarme tanto sobre qué tipo de álbum era; era como nada más un poco de sacar del cuerpo y abrir esos canales”.

Para la nueva edición, Debi tuvo nuevas colaboraciones y exploraciones sonoras que no había intentado antes. Entre algunos de los colaboradores están Leonel García, del dueto Sin Bandera, en la balada “Se va”, y Alexandre Carlo, de la banda brasileña Natiruts, con quien cantó “Aurora”. También incluyó a Kendall Peña, un artista costarricense, como ella, que está abriéndose puertas en México. Con él interpretó “Noticia de ayer”.

A Debi, de 45 años, le gusta, como en los viejos tiempos, grabar discos completos, aún y cuando la tendencia es lanzar canciones no como parte de un álbum, sino sencillos que cobran vida de manera independiente.

“Sí, yo tengo esa idea romántica del álbum todavía”, dijo, “me encanta plasmar un momento de mi vida en un cuerpo de trabajo más que en una canción, y sin embargo, también han habido sencillos en el pasado”.

En sus quince años de carrera profesional, Debi ha grabado seis álbumes; los últimos tres han sido entre 2024 y 2026. El séptimo ya está en el horno, o por lo menos Debi ya estaba haciendo planes para viajar a grabarlo a Ciudad de México. Ella espera lanzar su nuevo material en 2027.

Debi prefirió no ahondar en detalles acerca de cómo será su siguiente disco, “pero sí puedo adelantar que es un álbum que voy a grabar de manera muy distinta a mis anteriores”.