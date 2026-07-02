Diputado mexicano reta a EE.UU. a que presente pruebas sobre financiamiento del narco a campañas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, emplazó al gobierno de Estados Unidos a presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas que respalden el señalamiento de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría financiado campañas políticas en México mediante recursos obtenidos del denominado huachicol fiscal.

El legislador sostuvo que, si las autoridades estadounidenses cuentan con evidencia, ésta debe ser entregada a las instancias mexicanas competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes.

“Si tienen pruebas, que las presenten a la Fiscalía General de la República. Si existen elementos, la Fiscalía tiene la obligación de perseguir de oficio este tipo de delitos”, afirmó Monreal al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las declaraciones se producen luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara que una red vinculada al CJNG obtiene recursos mediante el robo y tráfico ilícito de combustibles, los cuales presuntamente serían utilizados para financiar campañas políticas, corromper funcionarios y fortalecer la operación del grupo criminal.

?Ricardo Monreal pidió a Estados Unidos que entregue pruebas a la FGR tras sus acusaciones sobre un presunto financiamiento de campañas políticas con recursos del huachicol fiscal.



El morenista sostuvo que estos señalamientos deben analizarse en el contexto político de Estados? — Azucena Uresti (@azucenau) July 1, 2026

Monreal señaló que corresponde a las autoridades mexicanas determinar la veracidad de esas acusaciones y advirtió que no pueden emitirse juicios sin sustento probatorio. Asimismo, aseguró que el combate al crimen organizado y al llamado huachicol fiscal se ha intensificado durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

El líder parlamentario también consideró que este tipo de declaraciones deben analizarse en el contexto político de Estados Unidos, al señalar que forman parte del ambiente previo a las elecciones legislativas de ese país.

No obstante, insistió en que cualquier información que derive en responsabilidades penales debe ser presentada formalmente ante la FGR para que sea investigada conforme a derecho.

La postura de Monreal coincide con la expresada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también pidió al gobierno estadounidense sustentar con pruebas los señalamientos sobre un supuesto financiamiento del CJNG a campañas políticas, al señalar que las autoridades mexicanas no fueron informadas previamente sobre esa parte del comunicado emitido por Washington.

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