Claudia Sheinbaum rechaza reportaje del NYT que señala a políticos de su partido como presuntos informantes de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes un reportaje publicado por The New York Times en el que se asegura, con base en fuentes anónimas, que varios gobernadores y legisladores del partido oficialista Morena habrían ofrecido colaborar de manera discreta con autoridades estadounidenses como informantes en investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción y narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que su administración no cuenta con información que respalde las afirmaciones del diario estadounidense y cuestionó la solidez de un reportaje sustentado en testimonios sin identificar.

“¿Cómo puede haber una nota así de un periódico que se dice ser de los mejores del mundo?”, expresó Sheinbaum al referirse a la publicación, al tiempo que insistió en que el gobierno mexicano desconoce cualquier supuesto intercambio de información entre funcionarios de Morena y autoridades de Estados Unidos. El reportaje sostiene que una iniciativa impulsada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) habría buscado establecer contactos privados con funcionarios mexicanos para obtener información sobre otros integrantes del oficialismo.

Según el diario, al menos una docena de políticos, incluidos gobernadores y congresistas, se habrían acercado voluntariamente a las autoridades estadounidenses con el propósito de colaborar y, presuntamente, adelantarse a investigaciones que podrían involucrarlos. La presidenta consideró que la publicación carece del contexto suficiente para sostener una acusación de esa magnitud y reiteró que no existe información oficial que confirme los señalamientos.

"No tenemos ninguna información": Sheinbaum, sobre nota del NYT



La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tener conocimiento sobre los presuntos miembros de Morena que cooperan con el gobierno de Estados Unidos y cuestionó la legitimidad del New York Times después de basar el? pic.twitter.com/XPjz1OLTYe — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) June 29, 2026

Sheinbaum pide mayor contexto y cuestiona las fuentes

Al ser consultada sobre si el contenido del reportaje podría provocar divisiones dentro de Morena, Sheinbaum respondió que no es posible emitir una valoración sobre hechos cuya veracidad no ha sido comprobada. “No sabemos si es cierto, porque no tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos para proporcionar información”, afirmó.

La mandataria también recordó que uno de los funcionarios mencionados en la publicación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ya envió una carta al periódico para rechazar las versiones difundidas y solicitar una rectificación.

Sheinbaum insistió en que el gobierno federal no tiene conocimiento de investigaciones o colaboraciones de ese tipo y cuestionó que un medio de comunicación publique información basada únicamente en fuentes cuya identidad no ha sido revelada.

Américo Villarreal rechaza investigación y exige que prevalezca la verdad

Tras la difusión del reportaje, el gobernador de Tamaulipas (noreste de México), Américo Villarreal, también negó estar siendo investigado por autoridades estadounidenses y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial, ni en México ni en Estados Unidos, relacionada con una presunta indagatoria por corrupción.

En una carta difundida por la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, el mandatario calificó como falsas las versiones publicadas y sostuvo que no existe acusación formal, procedimiento judicial o comunicación oficial que respalde dichas afirmaciones.

“Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”, señaló Villarreal, quien añadió que la verdad debe sustentarse en hechos y no en titulares periodísticos.

El gobernador de Sonora también rechazó previamente las versiones del reportaje mediante una comunicación enviada al diario estadounidense. La publicación de The New York Times se da en un contexto de creciente atención en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mexicanas sostienen que no cuentan con información oficial que confirme las acusaciones difundidas, mientras los funcionarios señalados continúan rechazando de manera pública cualquier investigación o colaboración con agencias estadounidenses.

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