Gobernador mexicano rechaza ser investigado de EE.UU. y exige a The New York Times rectificar reportaje

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (noreste de México), rechazó públicamente las versiones que lo señalan como objeto de una investigación de las autoridades de Estados Unidos y pidió a The New York Times (NYT) rectificar un reportaje en el que se le menciona entre funcionarios mexicanos presuntamente bajo escrutinio por supuestos casos de corrupción.

A través de una carta enviada al editor ejecutivo del diario, Joseph Kahn, y al presidente de la empresa, A. G. Sulzberger, el mandatario estatal aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial, ni de autoridades mexicanas ni estadounidenses, que confirme la existencia de una investigación en su contra.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, afirmó Durazo en el documento, en el que además sostuvo que el reportaje carece de pruebas verificables para respaldar sus señalamientos.

La publicación del periódico estadounidense, difundida el 27 de junio, señala que varios gobernadores y legisladores del partido oficialista Morena habrían buscado acercamientos con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes de su partido presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Entre los funcionarios mencionados aparecen Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quienes, según el reportaje, formarían parte de investigaciones en curso.

?#ÚLTIMAHORA Envía carta pública el gobernador de #Sonora, @AlfonsoDurazo, al Presidente y editor principal del @nytimes, para NEGAR CATEGÓRICAMENTE y solicitar RECTIFIQUEN las afirmaciones en una reciente nota.



??Durazo solicita además al New York Times, aclare que no cuenta? pic.twitter.com/SpFswgs0AV — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 28, 2026

Durazo afirma que no existe evidencia oficial

En su respuesta, el gobernador de Sonora sostuvo que el diario presentó como hechos afirmaciones que, a su juicio, no están respaldadas por documentos oficiales ni por evidencia corroborable.

Durazo argumentó que el reportaje retoma versiones previamente publicadas por Los Angeles Times, medio que a principios de junio también informó sobre una supuesta investigación estadounidense relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico y una presunta revocación de su visa.

En ese momento, el mandatario desestimó la información al señalar que se trataba de “una nota más, sin fuentes, como muchas otras”. Ahora sostiene que el reportaje de The New York Times reproduce esas afirmaciones sin aportar nuevos elementos que las sustenten.

En la carta también pidió que el periódico publique una aclaración en la que reconozca que no existe información oficial públicamente confirmada que permita afirmar que ha sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de alguna investigación en Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que una rectificación no representaría una limitación a la libertad de prensa, sino el cumplimiento de una obligación ética del ejercicio periodístico cuando una publicación carece de respaldo verificable.

Esta repentina ola de cooperación se desencadenó en parte por una iniciativa de la DEA para contactar en privado a funcionarios mexicanos con la intención de convencerlos de que hablaran. https://t.co/qz99PvwWPo — Steve Fisher (@Stevelfisher) June 27, 2026

El reportaje genera reacciones dentro de Morena

La investigación de The New York Times sostiene, con base en testimonios de fuentes anónimas que participaron en conversaciones con autoridades estadounidenses, que al menos una decena de funcionarios electos en México habrían buscado colaborar con agencias de Estados Unidos proporcionando información sobre otros políticos.

De acuerdo con el diario, estos acercamientos ocurrieron mientras aumentaba la presión de las autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico, particularmente tras solicitudes de extradición contra exfuncionarios de Sinaloa.

El reportaje también hace referencia al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien reconoció haber realizado gestiones para recuperar su visa estadounidense, aunque negó haber alcanzado acuerdos con autoridades de ese país.

Las publicaciones han provocado diversas reacciones dentro de Morena. Sin embargo, hasta el momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha emitido una postura pública sobre el contenido del reportaje ni sobre los señalamientos dirigidos contra los gobernadores mencionados.

En su carta, Durazo concluyó solicitando que cualquier aclaración reciba una difusión similar a la de la nota original, al considerar que ello contribuiría a restablecer el equilibrio informativo tras una imputación que, insiste, no cuenta con sustento oficial verificable.

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