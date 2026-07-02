El republicano Troy Nehls menosprecia los problemas de la economía y presume cena de langosta y filete

Troy Nehls, congresista por Texas, demerita los problemas de la economía estadounidense y, mientras millones de ciudadanos enfrentan un complicado desafío para hacerle frente a los incrementos derivados de la inflación, presume que para celebrar el aniversario 250 de la independencia cenará de langosta y filete.

Ante el cuestionamiento de un representante de los medios informativos sobre cómo los miembros de la Cámara de Representantes pueden convencer a sus electores de que están luchando para hacerles más asequible la vida, el republicano literalmente se mofó de ello.

“¿Asequibilidad? ¿De qué está hablando?”, respondió con ironía.

Acto seguido, alardeó del poder de su billetera para solventar una costosa cena inalcanzable de cubrir para un amplio sector de la población y su bajo salario percibido, el cual contrasta con el incremento al coste de vida desde que Trump regresó a Washington.

“Para el 4 de julio, voy a comprarme un par de colas de langosta grandes y unos buenos filetes de costilla. Me sentaré en mi patio trasero con mi familia y mis vecinos, y disfrutaremos del 4 de julio, celebrando los 250 años, el cumpleaños de Estados Unidos”, detalló.

En su momento, Troy Nehls fungió como sheriff del condado de Fort Bend, Texas. (Crpedito: Jess Rapfogel / AP)

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada de manera coordinada por la cadena televisión CNN y SSRS, prestigiosa empresa encargada de efectuar investigación sobre sondeos, 61% de las personas consultadas coincidieron en haber modificado sus compras de alimentos con el objetivo de no ver afectado su presupuesto diario a consecuencia del debilitamiento de la economía estadounidense.

De hecho, en el reporte se destaca cómo tres de cada 10 afirmaron haber recurrido al uso de las tarjetas de crédito para poder adquirir artículos de primera necesidad.

Otro dato a destacar es la variación anual en el índice de precios al consumidor, el cual durante febrero se ubicó en 2.4% y para mayo se incrementó casi al doble para cerrar en 4.2%, en mayo.

Sin embargo, para el representante Troy Nehls esos datos duros quizá le resultan ajenos, pues con $174,000 dólares de salario anual está claro que en su presupuesto le basta para continuar dándose una vida holgada.

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