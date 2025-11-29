Troy Nehls, representante por Texas, anuncia que no buscará reelegirse

El republicano Troy Edwin Nehls dio a conocer que, después cinco años de haber sido miembro de la Cámara de Representantes, decidió no buscar más otra posible reelección.

El exoficial de policía que fue elegido por primera vez para representar al distrito 22 del estado de la “Estrella Solitaria” en 2020, recurrió a la plataforma X para enviarles un mensaje a quienes votaron por él en su momento, pues al final de su periodo como representante permitirá que sea otro quien ocupe su lugar.

“Después de más de 30 años en la aplicación de la ley sirviendo y protegiendo a mi comunidad como oficial de policía, agente, sheriff del condado de Fort Bend, veterano del ejército y seis años representando a este distrito en el Congreso, he tomado la decisión, luego de conversaciones con mi hermosa esposa y mis hijas durante las vacaciones de Acción de Gracias, de centrarme en mi familia y regresar a casa después de este Congreso”, escribió.

Promotor de ponerle fin al problema migratorio que experimenta Estados Unidos, Nehls fue uno de los principales aliados de las políticas del presidente Donald Trump para llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal de toda la historia.

Antes de convertirse en representante, Troy Nehls formó parte de la milicia participando en algunas misiones realizadas en Irak y Afganistán. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Por ello, el wisconsinés que en su momento estuvo desplegado en misiones de combate llevadas a cabo en Medio Oriente y quien se retiró del ejército tras más de dos décadas de servicio tras obtener dos medallas de la Estrella de Bronce, asegura haberle informado al jefe de la nación sobre su decisión de permitirle a otro republicano participar en el proceso electoral.

“El presidente Trump siempre ha sido un firme aliado de nuestro distrito y un verdadero amigo. Quería que lo supiera primero. Servir a este país en las fuerzas armadas, servir a nuestra comunidad en las fuerzas del orden y servir a este distrito en el Congreso ha sido el honor de mi vida. Gracias por su confianza, su amistad y sus oraciones”, indicó.

Cabe señalar que, en marzo, Troy Nehls respaldó al también representante conservador Brandon Gill al impulsar un proyecto de ley dirigido a rediseñar el billete de $100 dólares con el rostro de Donald Trump reemplazando a Benjamin Franklin.

