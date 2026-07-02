Encuentran sin vida al sobrino de un alcalde de Michigan tras intensa búsqueda en Nueva York

Las autoridades del estado de Nueva York confirmaron la muerte de Harbe Nagi, un niño de siete años con autismo que había desaparecido mientras asistía a una reunión familiar en la localidad de Menands.

El menor, sobrino del alcalde de Hamtramck, Adam Alharbi, fue encontrado sin vida el martes por la mañana en la piscina del patio trasero de una vivienda vecina, informó WTEN-TV.

La Policía de Menands informó que la causa de la muerte fue un ahogamiento accidental y señaló que la investigación sobre las circunstancias del hecho continúa abierta.

La piscina había sido inspeccionada durante la búsqueda

Harbe, quien era no verbal, fue visto por última vez el domingo en el área de Park Drive. Los investigadores creen que se alejó de una reunión familiar.

Según su familia, el niño tenía antecedentes de alejarse sin supervisión y mostraba un marcado interés por la naturaleza, especialmente por el agua.

El teniente Kevin Schwebke, de la Policía de Menands, explicó que la piscina donde finalmente fue localizado había sido inspeccionada en varias ocasiones durante las labores de búsqueda. Sin embargo, la visibilidad era reducida debido a que el agua estaba turbia y los rescatistas no lograron detectar el cuerpo hasta que este salió a la superficie.

Las autoridades indicaron que no existen indicios de que se haya cometido un delito ni evidencias de la participación de terceros en la desaparición.

La familia había ofrecido una recompensa

Durante la búsqueda, los familiares ofrecieron una recompensa de $10,000 dólares por información que permitiera encontrar al menor con vida.

El alcalde Adam Alharbi había explicado que su sobrino ya había intentado abandonar la vivienda en otras ocasiones debido a su condición.

Tras confirmarse el fallecimiento, el alcalde publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor de la familia.

“Estamos devastados al compartir que fue encontrado sin vida. Gracias a todas las personas que ayudaron en la búsqueda”, escribió.

Posteriormente, también agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

“Quiero agradecer sinceramente todo el cariño, las oraciones y las condolencias que hemos recibido durante este momento tan difícil. Su apoyo ha sido una gran fortaleza para nuestra familia”, manifestó.

El funeral del niño está previsto para celebrarse en la localidad de Latham, en el estado de Nueva York.

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