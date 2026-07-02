Republicanos que votaron por ley fiscal reciben donaciones de empresas beneficiadas

La polémica “Gran y Hermosa Ley” o “Big Beautiful Bill” está dejando a millones de familias sin seguridad médica o acceso a alimentos, pero está beneficiando a varios republicanos que apoyaron esa ley fiscal y presupuestal impulsada por el presidente Donald Trump.

Entre los beneficiados están los representantes Mariannette Miller-Meeks (IA-01), Mike Lawler (NY-17), Juan Ciscomani (AZ-06), Tom Kean Jr. (NJ-07), Rob Bresnahan (PA-08), Brad Finstad (MN-01) y Monica de la Cruz (TX-15), indica un reciente reporte de Unrig Our Economy.

“[Hay] donaciones de empresas que perjudican a las comunidades locales y aumentan las tarifas de energía, como 3M, ConEd, FirstEnergy y Xcel Energy”, indica el reporte compartido a este diario.

En varios de esos distritos hay contiendas competitivas, donde los republicanos podrían perder posiciones.

La ley tributaria de los republicanos se aprobó hace un año por los republicanos de la Cámara de Representantes bajo un proceso de Reconciliación, es decir, con votación de mayoría simple.

La BBB otorga enormes beneficios fiscales a las corporaciones, pero tuvo un costo: los recortes a Medicaid, el programa SNAP (cupones de alimentos) y proyectos de energías limpias.

“Gracias a esta ley, las corporaciones reciben importantes beneficios fiscales y pagan tasas impositivas efectivas bajas, muy por debajo del 21% legal y, en algunos casos, cercanas o incluso inferiores al 0%”, advierte el reporte. “La ley extendió beneficios fiscales clave para las empresas, como la depreciación acelerada del 100% y la deducción total de gastos de investigación y desarrollo, lo que permite a las compañías reclamar cientos de millones en beneficios fiscales adicionales”.

Las empresas que contribuyen a las campañas de los republicanos lo hacen a través de PACs corporativos, que parecen una acción ética y moral, pero abre cuestionamientos sobre cómo las compañías retornan el favor sobre la ley tributaria.

La ley tributaria afecta a millones de familias de votantes latinos. Este diario publicó que más de cinco millones de estas familias perderán seguro médico y otros millones tendrán que pagar tarifas más altas por su protección.

¿Cómo se benefician los candidatos republicanos?

El análisis corporativo encontró que, por ejemplo, el represente Lawler ha obtenido donaciones conectados con Consolidated Edison (ConEd), la cual paga sólo el 1.3% de impuestos bajo la ley tributaria.

Al menos $1,000 dólares donó ConEd a la campaña de Lawler, al tiempo que la empresa –beneficiada con un mínimo impuesto– aumenta los costos de la electricidad a los neoyorquinos en un 10.8%, según el reporte sobre incrementos en febrero de 2026.

Bank of America donó $15,000 dólares a la campaña de Lawler, mientras paga 11.51% de impuestos; Citigroup donó $3,500 dólares al tiempo que se beneficia con -5.75% de impuestos.

La congresista De La Cruz ha recibido al menos $15,000 dólares en contribuciones de comités de acción política (PAC) para corporaciones, las cuales reciben beneficios fiscales bajo la ley aprobada por los republicanos.

Ciscomani ha recibido al menos $40,500 en contribuciones de comités de acción política para corporaciones, siendo uno de los congresistas que más beneficios obtienen para campaña.