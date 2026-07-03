Dallas: el tiempo para hoy viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén pocas nubes. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:24 h y el crepúsculo será a las 20:39 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 100 grados Fahrenheit (27 y 38ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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