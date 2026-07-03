Trump asegura que los aranceles le ayudaron a detener ocho guerras y los defiende como herramienta diplomática

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que su política arancelaria ha servido no solo para impulsar la economía estadounidense, sino también como un instrumento de presión diplomática para evitar conflictos internacionales. Durante una entrevista concedida a CNBC, el mandatario aseguró que las tarifas comerciales impuestas por su administración contribuyeron a frenar ocho guerras, aunque no presentó pruebas ni detalló todos los casos a los que hizo referencia.

“Detuve ocho guerras gracias a los aranceles”, declaró Trump al explicar que, en varios momentos de tensión entre distintos países, amenazó con imponer gravámenes de hasta 200% como mecanismo de presión para evitar una escalada militar. El presidente sostuvo que esa estrategia fue especialmente efectiva en el conflicto entre India y Pakistán, dos potencias con capacidad nuclear. Según relató, advirtió a ambas naciones que enfrentarían fuertes aranceles si continuaban las hostilidades, lo que, afirmó, ayudó a detener el enfrentamiento.

Trump añadió que el entonces primer ministro paquistaní le atribuyó haber evitado una guerra que, según dijo, pudo haber costado millones de vidas. Sin embargo, el mandatario no ofreció evidencia adicional para respaldar esa afirmación ni identificó los otros conflictos que aseguró haber contribuido a detener.

?? Trump credits tariffs with stopping a nuclear war between India and Pakistan:



"I said if you keep fighting, I'm gonna put a 200% tariff on your country. Said the same to the other.



They were going to war, nuclear nations.



And the Prime Minister of Pakistan said President? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2026

Tribunales permiten mantener aranceles mientras continúa batalla legal

Las declaraciones del presidente se producen mientras su política comercial continúa siendo objeto de litigios en los tribunales estadounidenses. El pasado 12 de junio, una corte federal de apelaciones permitió que la administración siga aplicando el arancel global del 10% impuesto este año, mientras avanza el proceso judicial que analiza la legalidad de esas medidas.

La decisión representó una victoria temporal para la Casa Blanca, ya que mantiene vigente el cobro de las tarifas establecidas bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esos aranceles permanecerán en vigor hasta finales de julio, salvo que el Congreso decida extender su aplicación o los tribunales emitan un fallo definitivo.

Trump defendió nuevamente el uso de los aranceles como parte central de su política exterior y comercial, argumentando que constituyen una herramienta para proteger los intereses de Estados Unidos y fortalecer su posición en las negociaciones internacionales.

UPDATE: According to "some", Trump has now stopped over 100 wars.



The real number is 0 – he's started one, though. pic.twitter.com/UAWWF4BUKQ — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 2, 2026

Trump vincula comercio, tecnología y competencia con China

Durante la entrevista, el mandatario también abordó otros temas de política internacional y económica, entre ellos la situación con Irán, el desarrollo de la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.

Respecto a Irán, reiteró que el objetivo de su administración no es iniciar una guerra, sino impedir que Teherán obtenga un arma nuclear. Además, defendió las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, al asegurar que permitieron proteger el tránsito marítimo y evitar una mayor interrupción del mercado energético mundial.

En materia tecnológica, Trump insistió en que Estados Unidos mantiene ventaja sobre China en inteligencia artificial y consideró que conservar ese liderazgo será determinante para la seguridad nacional y la competitividad económica del país. El presidente también destacó el crecimiento de la producción nacional de semiconductores y afirmó que su administración ha impulsado nuevas inversiones para reducir la dependencia de fabricantes extranjeros.

Finalmente, evitó confirmar las versiones que apuntan a una posible participación del gobierno estadounidense en OpenAI y señaló que su administración ha explorado distintos mecanismos para fortalecer empresas consideradas estratégicas para la economía y la seguridad del país.

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