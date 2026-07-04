Fuegos artificiales del 4 de julio elevan contaminación del aire en el sur de California

Las celebraciones del 4 de julio podrían traer algo más que espectáculos de luces en el sur de California. Autoridades ambientales advirtieron que los fuegos artificiales elevarán significativamente los niveles de contaminación del aire, con riesgos para la salud, especialmente en personas con asma, enfermedades cardíacas o problemas respiratorios.

De acuerdo con información del South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) y del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, las concentraciones de partículas finas podrían alcanzar niveles considerados peligrosos entre la tarde del 4 de julio y el 5 de julio.

El humo de los fuegos artificiales empeora la calidad del aire

El South Coast AQMD informó que los días 4 y 5 de julio suelen registrar algunos de los peores niveles de calidad del aire del año debido a la intensa actividad pirotécnica.

Las zonas con mayor impacto previsto incluyen el este del Valle de San Gabriel, Pomona, Ontario, partes de Riverside, Rancho Cucamonga, además del norte del Condado de Orange y sectores del Condado de Los Ángeles. En otras regiones, como Long Beach y el centro de Los Ángeles, la calidad del aire también podría deteriorarse, aunque en menor medida.

“Las exhibiciones públicas y los fuegos artificiales de uso doméstico contribuyen a la contaminación por partículas y pueden generar concentraciones localizadas de contaminantes dañinos”, advirtió el South Coast AQMD.

Partículas finas representan un riesgo para la salud

Las autoridades explicaron que el humo liberado por los fuegos artificiales contiene partículas finas, metales y otros contaminantes que pueden permanecer suspendidos en el aire durante varias horas.

Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, respirar estas partículas puede provocar tos, dificultad para respirar, disminución de la función pulmonar, crisis de asma e incluso aumentar el riesgo de ataques cardíacos en personas vulnerables.

Por su parte, la American Lung Association señaló que los fuegos artificiales lanzados en viviendas pueden representar un riesgo mayor, ya que los contaminantes permanecen más cerca del suelo y son inhalados con mayor facilidad.

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades físicas al aire libre y utilizar purificadores de aire o aire acondicionado cuando sea posible.

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