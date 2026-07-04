Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de julio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 04 DE JULIO DE 2026
Deja de querer resolverle la vida a todo el mundo cuando hay asuntos tuyos que llevan semanas pidiendo atención. Traes una energía muy fuerte para acomodar lo que se había salido de control, pero primero tendrás que aceptar que no todo se arregla con corajes ni queriendo hacer las cosas a tu modo. Hay personas que nomás aparecen cuando necesitan un favor y luego desaparecen como calcetín en la lavadora. Ya estuvo bueno de ser tan buena gente con quien ni las gracias sabe dar.
En el dinero vienen movimientos interesantes. No será una fortuna caída del cielo, pero sí una oportunidad para recuperar un gasto, cobrar un dinero atrasado o encontrar una manera diferente de generar ingresos. Si alguien te propone un negocio, no respondas por emoción. Lee, pregunta, compara y después decide. Acuérdate que lo barato muchas veces termina saliendo más caro, y hay gente que vende espejitos como si fueran diamantes.
En cuestiones del amor vas a traer los sentimientos medio revoltosos. Si tienes pareja, evita hacer tormentas por cosas que ni siquiera han pasado. A veces tu imaginación trabaja horas extras y acabas peleando por películas que solo existen en tu cabeza. Habla claro, pregunta lo que necesites saber y deja de andar sacando conclusiones antes de tiempo. Una conversación sincera puede arreglar más que diez discusiones llenas de orgullo.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a fijarse en ti, pero no llegará con mariachi ni aventando flores. Será una persona que primero buscará hacer amistad, platicar contigo y conocerte poco a poco. No quieras correr cuando apenas están aprendiendo a caminar. El amor que vale la pena casi nunca llega haciendo escándalo.
En la familia podrían pedirte apoyo para resolver un problema que tiene que ver con dinero o con un documento importante. Ayuda si está en tus posibilidades, pero tampoco te eches encima responsabilidades que no te corresponden. Hay quienes ya se acostumbraron a que tú siempre les saques las papas del fuego mientras ellos siguen haciendo las mismas tonterías.
Cuida mucho tu cuerpo. Dolores de espalda, cuello o piernas podrían aparecer si sigues cargando más peso del que debes, tanto físico como emocional. También bájale un poquito a los excesos con la comida muy condimentada o muy grasosa porque el estómago podría reclamarte la factura justo cuando menos te convenga. Dormir mejor también será clave para que recuperes energía.
Hay una amistad que te aprecia más de lo que imaginas, pero últimamente siente que la has dejado en segundo plano. Un mensaje o una llamada podrían fortalecer ese vínculo. No todo en la vida tiene que ser trabajo o preocupaciones; también hace falta reírse hasta que duela la panza con la gente que de verdad suma.
Tu intuición estará más despierta que de costumbre. Si algo o alguien no te da buena espina desde el principio, no te obligues a seguir ahí solo por educación. Hay presentimientos que llegan para evitarte problemas. Hazles caso.
También se visualiza la posibilidad de un viaje corto o una salida improvisada que te cambiará el humor y hasta podría abrirte puertas importantes. No canceles planes por flojera. A veces las mejores oportunidades aparecen cuando uno decide salir de la rutina.
Y una cosa te voy a decir, porque luego te gana el orgullo: deja de demostrarles a quienes nunca creyeron en ti que puedes. Ya lo saben, nomás no lo aceptan. Mejor demuestra con resultados y guarda silencio. El éxito hace mucho más ruido que cualquier explicación.
Este sábado es para que pongas orden en tu vida, cierres pendientes, te sacudas la mala vibra y recuerdes que nadie va a cuidar tus sueños mejor que tú. Si alguien quiere caminar contigo, qué bueno; y si no, también. Tú sigue avanzando, porque mientras otros siguen hablando, tú ya vas varias cuadras adelante.
TAURO – 04 DE JULIO DE 2026
Deja de cargar costales que ni tuyos son, porque luego andas todo tronado de la espalda, de la cabeza y hasta del corazón por querer salvar a medio mundo. Tú tienes un corazón bien noble, pero también una maña muy fea: creer que si das más, la gente te va a querer más. Pues no, mi cielo. Hay personas que entre más les das, más se acostumbran y menos lo agradecen. Ya es momento de poner límites sin sentir culpa. Quien se enoje porque ya no puede aprovecharse de ti, nunca estuvo por cariño, sino por conveniencia.
En el dinero vienen movimientos que pueden darte un respiro. Hay posibilidad de recuperar un pago que dabas por perdido, vender algo que ya no utilizas o encontrar una oportunidad para ganar un ingreso extra. Eso sí, no vayas a gastar antes de tener el dinero en la mano, porque luego haces cuentas alegres y terminas tronándote los dedos para completar la semana. Si piensas hacer compras importantes, compara precios y no te dejes apantallar por promociones que parecen milagro, porque varias traen letra chiquita y ahí es donde te dejan bailando.
En el trabajo o en los negocios alguien comenzará a notar tu esfuerzo. Aunque a veces sientas que nadie valora lo que haces, hay una persona observando tu disciplina y pronto podría abrirse una puerta interesante. No tengas miedo de aceptar nuevos retos. Lo único que no debes hacer es contar tus planes antes de tiempo. Hay mucha lengua larga disfrazada de amistad que nomás escucha para después andar de perico contando todo.
En el amor, si tienes pareja, baja dos rayitas a la terquedad. No quieras ganar todas las discusiones, porque una relación no es concurso de quién tiene la razón. Hay palabras que, aunque se digan en un momento de coraje, dejan cicatrices difíciles de borrar. Escucha más y responde menos con el orgullo. Verás cómo muchas diferencias se arreglan con una buena plática y un abrazo sincero.
Si estás soltero o soltera, alguien que parecía no fijarse en ti empezará a buscar cualquier pretexto para hablarte. No te emociones de más ni empieces a imaginar boda, casa y hasta los nombres de los chamacos. Primero conoce bien a esa persona. No todo el que sonríe trae buenas intenciones, pero tampoco todo el que llega despacito viene a hacer daño. Aprende a diferenciar.
En la familia habrá una conversación importante que pondrá sobre la mesa un tema que se había estado evitando. No le saques la vuelta. A veces es mejor hablar las cosas aunque incomoden que seguir guardando silencios que terminan enfermando el ambiente. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos o saber de una reunión que te devolverá muy buenos recuerdos.
Tu salud necesitará un poquito más de atención. Cuida las rodillas, la garganta y el sistema digestivo. Has estado comiendo a deshoras o dejando pasar muchas horas sin probar alimento y tu cuerpo ya empezó a pasar la factura. También procura descansar mejor. No todo se resuelve trabajando hasta el cansancio. Un cuerpo agotado toma malas decisiones.
Hay una amistad que llegará con un problema buscando desahogarse contigo. Escucha si quieres, pero no cargues con penas ajenas. Tú puedes aconsejar, pero no vivir la vida de los demás. Cada quien tiene que aprender de sus propios tropiezos.
Este sábado también será perfecto para limpiar tu casa, acomodar papeles, sacar lo que ya no sirve y deshacerte de objetos que solo están ocupando espacio. Cuando limpias tu entorno, también se acomodan muchas cosas por dentro. No subestimes el poder de empezar de nuevo con un cajón vacío o un cuarto ordenado.
Y deja de compararte con quienes presumen una vida perfecta en redes sociales. Muchas sonrisas son prestadas, muchas fotos tienen filtro y muchas parejas que parecen de novela duermen dándose la espalda. Tú enfócate en construir una vida que te haga feliz de verdad, no una que se vea bonita para los demás.
Este 4 de julio te toca confiar más en tu capacidad, dejar de pedir permiso para ser feliz y recordar que las oportunidades sí llegan, pero les gusta encontrar a la gente trabajando, no lamentándose. Ponte las pilas, porque vienen días donde tu paciencia y tu constancia serán las que te abran puertas que hace unos meses parecían completamente cerradas.
GÉMINIS – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de darle tantas vueltas a las cosas, porque luego haces una novela completa en tu cabeza y al final resulta que el problema ni existía. Traes la mente trabajando a mil por hora y eso tiene su lado bueno, porque se te ocurren ideas que pueden dejarte muy buenas ganancias, pero también tiene su lado complicado: te estresas por situaciones que todavía no pasan. Aprende a resolver cuando sea momento de resolver y no antes. No quieras cargar el costal completo si apenas vas por el mecate.
En el dinero vienen noticias que te harán respirar más tranquilo. Podría aparecer un trabajo extra, una venta inesperada o una oportunidad para recuperar un dinero que ya casi dabas por perdido. Lo único que no debes hacer es prestar dinero a quien tiene fama de hacerse el desaparecido cuando llega la hora de pagar. Hay personas que para pedir parecen santos, pero para cumplir parecen fantasmas.
En cuestiones laborales vas a destacar más de lo que imaginas. Alguien reconocerá tu capacidad para resolver problemas y eso podría abrirte puertas importantes. No tengas miedo de levantar la mano cuando se presente una oportunidad. Muchas veces tú mismo te haces menos creyendo que otros saben más, cuando en realidad tienes talento de sobra. Nomás te falta creértela tantito.
En el amor viene un movimiento interesante. Si tienes pareja, procura dedicarle más tiempo de calidad y menos tiempo al celular. No sirve de nada estar sentados uno junto al otro si cada quien está metido en su pantalla. Una conversación sincera, una salida sencilla o hasta una buena comida juntos pueden fortalecer mucho la relación. También evita andar respondiendo mensajes de personas que sabes perfectamente que solo buscan hacer ruido. No juegues con fuego porque luego ni cómo apagar el incendio.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscar cualquier excusa para acercarse. No será la típica persona que llega presumiendo de todo; al contrario, te sorprenderá por su sencillez y sentido del humor. Date la oportunidad de conocer sin ir pensando que todos vienen con las mismas malas intenciones que quienes te fallaron antes. No castigues a alguien nuevo por errores que cometieron otras personas.
En la familia habrá una situación que requerirá calma. Un comentario mal entendido podría convertirse en un pleito si todos hablan al mismo tiempo. Tú procura ser quien ponga un poco de cordura. No alimentes chismes ni tomes partido sin conocer toda la historia. A veces una sola palabra dicha con coraje rompe relaciones que tardaron años en construirse.
Cuida mucho tu salud. Podrían aparecer molestias en la garganta, alergias, dolores de cabeza o problemas ocasionados por el estrés acumulado. También sería buena idea tomar más agua y bajar un poco las bebidas muy azucaradas o el exceso de café. Tu cuerpo necesita descansar, no solo sobrevivir.
Hay una amistad que anda pasando por un momento complicado y buscará tu consejo. Escucha con atención, pero no quieras convertirte en el salvador de todo el mundo. Hay batallas que cada quien tiene que pelear por su cuenta. Tú acompaña, orienta y luego suelta. No cargues mochilas ajenas porque bastante tienes con la tuya.
Este sábado será excelente para hacer limpieza en tus pendientes. Termina ese trámite que llevas semanas posponiendo, responde ese mensaje importante y acomoda tus finanzas. Cada cosa que resuelvas te hará sentir más ligero y con más energía para lo que viene.
También se marca un viaje corto, una invitación inesperada o una salida que cambiará por completo tu estado de ánimo. No pongas pretextos por flojera. A veces una tarde diferente basta para que regreses con ideas nuevas y con el corazón mucho más tranquilo.
Y deja de andar mendigando atención donde apenas te dan las migajas. Tú vales demasiado para conformarte con mensajes a medias, promesas vacías o personas que solo aparecen cuando se sienten solas. El cariño no se ruega, se recibe con la misma facilidad con la que se entrega.
Este 4 de julio será un día para sacudirte la mala vibra, confiar en tu intuición y recordar que las mejores oportunidades llegan cuando dejas de distraerte con gente que solo sabe hacer ruido. Tú sigue caminando firme, porque mientras unos siguen criticando desde la banqueta, tú ya vas construyendo el camino que muchos quisieran recorrer.
CÁNCER – 04 DE JULIO DE 2026
No permitas que un mal rato te eche a perder un día entero. Tú tienes la costumbre de guardar todo lo que sientes como si fueras olla de presión, y cuando menos lo esperas terminas explotando con quien menos culpa tiene. Ya es tiempo de aprender a decir lo que te molesta en el momento correcto. No naciste para andar cargando corajes ajenos ni para vivir pensando si hiciste feliz a todo el mundo. Primero estás tú, después tú y al último, si queda tantita energía, los demás.
En el dinero llegan noticias que te devolverán la tranquilidad. Hay posibilidad de recibir un pago, cerrar un trato o encontrar una oportunidad para aumentar tus ingresos. Eso sí, cuida mucho los gastos impulsivos. Últimamente ves una promoción y ya sientes que el universo te está mandando una señal para comprar, cuando muchas veces lo único que necesitas es cerrar la aplicación y guardar la tarjeta. El dinero que hoy cuides te servirá más adelante para algo realmente importante.
En el trabajo o en los estudios habrá personas que comenzarán a notar tu esfuerzo. No te desesperes si los resultados no llegan tan rápido como quisieras. Lo bueno tarda un poquito más, pero cuando llega, llega para quedarse. También evita contar tus proyectos antes de realizarlos. Hay gente que se emociona escuchando tus planes, pero no porque quiera verte triunfar, sino porque le encanta ver si fracasas. Haz las cosas en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si tienes pareja, procura dejar atrás reclamos viejos. No puedes construir un futuro bonito si cada discusión termina convirtiéndose en museo de los errores pasados. Aprende a perdonar de verdad o acepta que ya no quieres seguir. Vivir recordando heridas solo desgasta el corazón.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a despertar tu curiosidad. No será la persona que normalmente llamarías “tu tipo”, pero precisamente ahí estará la sorpresa. La vida quiere enseñarte que el verdadero valor de alguien no siempre viene envuelto en el paquete que imaginabas. Date la oportunidad de conocer antes de juzgar.
En la familia podría surgir un tema relacionado con un adulto mayor o con un asunto de papeles que requerirá paciencia. No todo se resolverá en un solo día, pero tu calma ayudará a que las cosas avancen. También es posible que recibas una invitación para una comida, reunión o celebración que terminará dejándote muy buenos recuerdos.
Cuida mucho tu salud. Podrían presentarse molestias en el estómago, problemas digestivos o dolores provocados por tanto estrés acumulado. Tu cuerpo lleva tiempo pidiéndote descanso y alimentación más ordenada. No todo se arregla con café y desveladas. También procura dormir más temprano porque tu energía anda más baja de lo normal.
Hay una amistad que anda cargando una decepción muy fuerte y buscará refugio contigo. Escúchala, pero no absorbas su tristeza como si fuera tuya. Tú eres muy bueno para apoyar a los demás, pero también necesitas aprender a cuidar tu paz. No puedes salvar a todo el mundo mientras te olvidas de salvarte a ti.
Este sábado será ideal para limpiar tu casa, mover muebles, tirar cosas que ya no utilizas y abrir las ventanas para que entre aire nuevo. Aunque parezca poca cosa, esos pequeños cambios ayudarán a que también se renueve tu ánimo. A veces el desorden de la casa refleja el desorden que traemos por dentro.
Se visualiza también una llamada o mensaje que llevabas tiempo esperando. Puede tratarse de una oportunidad laboral, una noticia familiar o una persona que vuelve a aparecer después de mucho tiempo. Escucha primero y decide después. No respondas desde el enojo ni desde la nostalgia.
Y deja de sentirte responsable por personas que ya tomaron sus propias decisiones. Hay quienes se meten solitos al hoyo y luego esperan que tú seas quien los saque. Una cosa es ayudar y otra muy distinta vivir resolviendo problemas ajenos. No confundas el cariño con el sacrificio eterno.
Este 4 de julio será un día para recuperar la confianza en ti, dejar atrás culpas que ya no sirven para nada y recordar que la vida siempre acomoda las piezas cuando uno deja de aferrarse a lo que claramente ya cumplió su tiempo. Lo mejor todavía viene, pero necesitas caminar ligero, sin cargar mochilas que nunca fueron tuyas.
LEO – 04 DE JULIO DE 2026
No te hagas chiquito para que otros se sientan grandes. Ya estuvo bueno de apagar tu brillo por miedo a incomodar a personas que nunca han hecho nada por verte crecer. Tú naciste para destacar, pero también debes aprender que el verdadero liderazgo no consiste en demostrar que eres mejor que los demás, sino en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente darte la vuelta sin gastar saliva con gente que no entiende razones. Hay batallas que se ganan retirándose a tiempo.
En cuestiones de dinero llegan oportunidades interesantes. Podría presentarse un negocio, una propuesta de trabajo o una idea que, si la desarrollas con paciencia, terminará dejándote muy buenos resultados. No quieras hacerte rico de un día para otro porque ahí es donde muchos terminan cayendo en promesas falsas. Todo lo que construyas paso a paso tendrá bases más firmes y durará mucho más. También evita prestar dinero por compromiso; luego tú eres quien termina cobrando con vergüenza mientras el otro duerme como bebé.
En el trabajo se acercan cambios favorables. Alguien reconocerá tu esfuerzo y podrías recibir una responsabilidad nueva que, aunque al principio te saque de tu zona de confort, terminará beneficiándote. No permitas que la envidia de otras personas te haga dudar de tus capacidades. Cuando empieces a crecer, no faltará quien diga que fue suerte. Tú sonríe y sigue avanzando; el que trabaja sabe perfectamente cuánto cuesta cada logro.
En el amor vas a necesitar menos orgullo y más sinceridad. Si tienes pareja, evita querer tener siempre la última palabra. No conviertas cualquier diferencia en una competencia. Hay momentos en los que un “perdón” vale mucho más que cien explicaciones. También procura sorprender a la persona que amas con un detalle sencillo. No todo tiene que costar dinero; el tiempo, la atención y el cariño siguen siendo los regalos más valiosos.
Si estás soltero o soltera, alguien podría aparecer de manera inesperada y moverte el piso. Lo curioso es que esa persona llegará cuando menos estés buscando una relación. No cierres la puerta por miedo a volver a salir lastimado. Eso sí, tampoco entregues el corazón en la primera conversación bonita. Observa los hechos antes de creer en las palabras.
En la familia habrá un asunto que requerirá tu apoyo. Puede tratarse de un consejo, una decisión importante o un problema económico. Ayuda en lo que puedas, pero no cargues responsabilidades que les corresponden a otros. Tú no naciste para resolver la vida de toda la parentela.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a dolores musculares, tensión en el cuello o molestias provocadas por el estrés. También procura dormir mejor y no saltarte comidas por andar tan ocupado. Tu cuerpo necesita combustible de calidad, no puro café y prisas. Si llevas tiempo posponiendo un chequeo médico o dental, este es buen momento para hacerlo.
Una amistad se acercará con una propuesta que sonará bastante atractiva. Escúchala con atención, pero revisa todos los detalles antes de comprometerte. No porque venga de alguien conocido significa que todo saldrá perfecto. La confianza es buena, pero la prevención siempre será mejor.
Este sábado será ideal para poner orden en tus finanzas y también en tu casa. Deshazte de ropa, objetos o papeles que solo están ocupando espacio. Cuando haces limpieza afuera, también acomodas muchas cosas por dentro. Incluso podrías encontrar algo que dabas por perdido o recordar un proyecto que vale la pena retomar.
También se marca un viaje corto, una salida inesperada o una invitación que te ayudará a despejar la mente. No te encierres todo el fin de semana pensando en pendientes. La vida también necesita momentos de descanso para volver a inspirarte.
Y deja de desgastarte intentando convencer a quien ya decidió no entenderte. No todo el mundo va a reconocer tu valor, y está bien. Lo importante es que tú no olvides quién eres ni todo lo que has luchado para llegar hasta aquí.
Este 4 de julio será un día para confiar más en tus decisiones, cuidar tus palabras y caminar con la seguridad de que las mejores oportunidades llegan cuando dejas de buscar aprobación. Sigue trabajando con disciplina, porque mientras otros hablan de lo que harían, tú ya estás construyendo lo que muy pronto se convertirá en una realidad que nadie podrá quitarte.
VIRGO – 04 DE JULIO DE 2026
Ya bájale dos rayitas a esa costumbre de querer controlar hasta cómo sopla el viento, porque la vida no siempre sale como la planeas y eso no significa que vaya a salir mal. Tú eres de los que hacen listas, organizan horarios, acomodan todo en su lugar y hasta resuelven problemas que todavía ni existen. Qué bueno que seas prevenido, pero tampoco vivas con el Jesús en la boca pensando que algo se va a descomponer. Hay veces que lo mejor que puedes hacer es confiar y dejar que las cosas fluyan.
En cuestiones de dinero llegan días de mayor estabilidad, pero eso no quiere decir que sea momento de aflojar la cartera como si te hubieras sacado la lotería. Se aproxima un gasto relacionado con la casa, un aparato electrónico o un asunto familiar que te obligará a mover tus cuentas. Si desde ahorita administras mejor lo que entra, no tendrás que andar haciendo milagros después. También se visualiza la posibilidad de un ingreso extra por un trabajo, una venta o un proyecto que habías dejado en pausa.
En el trabajo o en los negocios vas a demostrar que cuando te propones algo no hay quien te detenga. Alguien que antes dudaba de ti terminará reconociendo tu capacidad. Eso sí, no caigas en la tentación de hacer el trabajo de todos. Una cosa es ser responsable y otra convertirte en el salvavidas oficial de personas flojas. Aprende a decir: “eso no me corresponde”, sin sentir que eres mala persona.
En el amor viene un jalón de orejas para ti. Si tienes pareja, deja de analizar cada palabra como si estuvieras resolviendo un caso de detectives. No todo mensaje corto significa desinterés ni todo silencio es una señal de que algo anda mal. A veces la gente simplemente está ocupada. Habla claro cuando tengas dudas y deja de sacar conclusiones que solo terminan provocando discusiones innecesarias.
Si estás soltero o soltera, una persona muy distinta a lo que acostumbras podría llamar tu atención. Tal vez no tenga el físico que siempre imaginaste, pero tendrá una manera de tratarte que hará que poco a poco bajes la guardia. No cierres la puerta por prejuicios. Recuerda que las mejores historias muchas veces empiezan donde menos uno lo esperaba.
En la familia habrá noticias relacionadas con un cambio importante. Puede ser una mudanza, un nuevo trabajo, un embarazo o una decisión que modificará la rutina de todos. Tu apoyo será importante, pero no quieras resolver cada detalle. Hay procesos que cada quien debe vivir a su manera.
Cuida mucho tu salud. Tu cuerpo podría resentir el exceso de preocupaciones con dolores de cuello, espalda, intestino o problemas para dormir. También pon atención a tu alimentación. Has estado comiendo a deshoras o dejando pasar muchas horas sin probar bocado, y luego te preguntas por qué te sientes sin energía. No descuides lo básico por andar resolviendo pendientes de los demás.
Hay una amistad que necesita escuchar una verdad, aunque no le guste. Tú sabrás encontrar las palabras adecuadas para decir las cosas sin herir de más. No le endulces el oído solo para quedar bien. A veces un consejo sincero vale mucho más que mil palabras bonitas.
Este sábado será excelente para poner orden en papeles, revisar cuentas, hacer limpieza en tu espacio y cerrar pendientes que has venido arrastrando. No sigas dejando para después esa llamada, ese trámite o ese asunto que sabes perfectamente que entre más tardes, más grande se hará el problema. Hoy es buen día para quitarte peso de encima.
También se marca un encuentro inesperado con alguien del pasado. No necesariamente será una reconciliación; más bien será una oportunidad para darte cuenta de cuánto has cambiado y de que ya no eres la misma persona que antes aceptaba migajas de cariño o falsas promesas. Sonríe, agradece lo aprendido y sigue tu camino.
Y deja de pensar que todo depende únicamente de ti. Hay puertas que se abren cuando haces tu parte, pero también cuando aprendes a confiar en los tiempos de la vida. No quieras arrancar el fruto antes de que madure, porque terminarás quedándote con el sabor amargo de la desesperación.
Este 4 de julio será un día para creer más en tu capacidad, organizar tus prioridades y recordar que no necesitas tener todo bajo control para que las cosas salgan bien. A veces el mejor plan es dejar de preocuparte tanto y empezar, de una buena vez, a disfrutar el camino que tanto trabajo te ha costado construir.
LIBRA – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer quedar bien con todo el mundo, porque mientras tú te desgastas tratando de hacer felices a los demás, hay quienes ni siquiera se preguntan cómo amaneciste. Tú tienes un corazón muy noble y siempre buscas evitar pleitos, pero también llega un momento en que tanto aguantar termina pasándote la factura. Este sábado será para que pongas límites, hables claro y entiendas que decir “no” también es una forma de quererte.
En cuestiones de dinero las cosas empiezan a acomodarse poco a poco. Tal vez no sea el momento de andar haciendo compras por puro gusto, pero sí de organizar mejor tus gastos. Se visualiza un ingreso inesperado, un pago atrasado o una oportunidad para generar dinero con una habilidad que muchas veces has subestimado. No tengas miedo de cobrar lo justo por tu trabajo. El que quiera calidad tendrá que entender que las cosas bien hechas tienen su valor.
En el trabajo vienen movimientos importantes. Una persona podría acercarse para proponerte un proyecto o recomendarte para algo que te conviene bastante. No dudes tanto de ti. Hay ocasiones en las que pierdes oportunidades porque te tardas demasiado en decidir mientras otros, con menos talento, ya levantaron la mano. La vida premia a quien se atreve, no solamente a quien se prepara.
En el amor tendrás que hablar con el corazón y dejar el orgullo guardado en el cajón. Si tienes pareja, no permitas que pequeños malos entendidos se conviertan en una montaña. Hay temas que se solucionan con una plática tranquila y no con silencios que solo alimentan la desconfianza. También procura demostrar más lo que sientes. No basta con querer mucho; también hay que hacerlo notar.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse con mucha discreción. No llegará prometiendo la luna ni escribiéndote veinte mensajes al día. Será una persona que te demostrará interés con hechos y pequeños detalles. No la descartes solo porque no hace tanto ruido. Recuerda que muchas veces lo que dura empieza despacito.
En la familia podrías convertirte en el mediador de un conflicto. Antes de tomar partido escucha las dos versiones. No te dejes llevar por el primero que llegue llorando porque luego resulta que también trae cola que le pisen. Tu capacidad para mantener la calma ayudará a que las cosas no se salgan de control.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a dolores de espalda, molestias en los riñones, cansancio acumulado o falta de energía por andar durmiendo poco. También procura tomar más agua y no aguantarte las ganas de ir al baño por seguir trabajando. El cuerpo avisa primero con molestias pequeñas y después cobra intereses.
Una amistad podría confesarte algo que lleva tiempo guardando. Escucha sin juzgar. No todas las personas tienen tu facilidad para expresar lo que sienten. Ese momento fortalecerá una relación que en los próximos meses será muy importante para ti.
Este sábado será perfecto para hacer limpieza en tu casa y también en tu vida. Saca ropa que ya no usas, elimina contactos que solo aparecen para pedir favores y deja de seguir personas que únicamente te generan comparaciones o inseguridades. No llenes tu cabeza de ruido innecesario.
También se marca una invitación para salir, convivir o hacer un viaje corto. No pongas de pretexto el trabajo o la flojera. Necesitas despejar la mente y recordar que la vida también está hecha para disfrutarla. Una conversación durante esa salida podría abrirte una puerta muy interesante para el futuro.
Y deja de creer que tienes que cargar con las emociones de todos. No eres terapeuta, ni salvador, ni costal de preocupaciones ajenas. Puedes ayudar, escuchar y aconsejar, pero cada quien tiene que hacerse responsable de su propia vida. Si sigues absorbiendo los problemas de los demás, terminarás olvidándote de resolver los tuyos.
Este 4 de julio será un día para recuperar la paz, confiar más en tu intuición y entender que no necesitas la aprobación de nadie para tomar decisiones importantes. Mientras algunos siguen criticando desde la comodidad de su silla, tú estarás construyendo una vida mucho más estable y tranquila. Sigue caminando con la frente en alto, porque lo mejor de este mes apenas está empezando.
ESCORPIÓN – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de hacerte el fuerte cuando por dentro traes un revolvedero de emociones que ni tú mismo entiendes. Tú eres de los que sonríen aunque el mundo se les esté cayendo encima, pero también llega un momento en que guardar tanto termina pesando más que cualquier problema. Este sábado será para sacar todo eso que traes atorado, cerrar ciclos y dejar de seguir alimentando recuerdos que ya no te dejan absolutamente nada bueno. Lo que fue, fue; y lo que no supo quedarse, que siga su camino.
En el dinero vienen movimientos importantes. Hay posibilidades de recibir un pago que se había retrasado, recuperar un dinero prestado o encontrar una oportunidad para aumentar tus ingresos. Sin embargo, no te emociones de más porque también aparece un gasto inesperado relacionado con la casa, el automóvil o un familiar. Si administras bien tus recursos, saldrás adelante sin necesidad de pedir favores. Acuérdate que el dinero bien cuidado rinde mucho más que el dinero presumido.
En el trabajo o en los negocios alguien comenzará a reconocer tu capacidad. Hay personas que han hablado de ti sin conocerte, pero muy pronto los hechos les cerrarán la boca. No pierdas tiempo tratando de demostrar quién eres. Quien quiera inventar historias lo hará de todos modos. Tú sigue haciendo las cosas bien y deja que los resultados contesten por ti.
En el amor vienen momentos decisivos. Si tienes pareja, será necesario hablar de un tema que ambos han estado evitando. No le saques la vuelta. Mientras más tardes en enfrentar las cosas, más grande se hará el problema. También deja de querer adivinar lo que la otra persona siente. Pregunta, escucha y después decide. No todo silencio significa falta de amor.
Si estás soltero o soltera, alguien podría aparecer cuando menos lo esperes. Será una persona con mucha seguridad y un sentido del humor que logrará sacarte sonrisas cuando pensabas que ya nadie podía hacerlo. No te cierres por miedo a repetir historias pasadas. No todas las personas llegan a romperte el corazón; algunas llegan precisamente para ayudarte a repararlo.
En la familia podría presentarse una discusión por dinero, herencias, gastos o responsabilidades compartidas. No hables desde el coraje. Piensa muy bien cada palabra porque después será difícil recoger lo que ya salió de tu boca. Tu inteligencia emocional hará la diferencia entre resolver el problema o hacerlo más grande.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a dolores musculares, problemas digestivos, inflamación o cansancio provocado por el exceso de preocupaciones. También sería buena idea dormir más temprano y reducir un poco el consumo de comida muy condimentada o bebidas que sabes perfectamente que no te caen bien. El cuerpo lleva tiempo avisándote que necesita más cuidados.
Hay una amistad que anda metida en un problema y buscará tu apoyo. Escúchala, pero no te involucres más de la cuenta. No quieras resolver situaciones que no provocaste. Tú puedes tender la mano, pero no cargar con las consecuencias de decisiones ajenas.
Este sábado será excelente para hacer limpieza en tu vida. Deshazte de objetos que solo ocupan espacio, elimina conversaciones que ya no tienen sentido y deja de revisar redes sociales de personas que claramente forman parte de tu pasado. No sigas abriendo heridas que ya estaban cicatrizando. Tu paz vale mucho más que cualquier curiosidad.
También se marca una invitación para salir o un viaje corto que cambiará tu estado de ánimo. Acepta si puedes. Necesitas despejar la cabeza y recordar que la vida no es únicamente trabajar, resolver problemas y preocuparte por todo. Reír también es una forma de sanar.
Y deja de darle tantas oportunidades a quien siempre promete cambiar y nunca mueve un solo dedo para hacerlo. Las palabras bonitas duran unos minutos; los hechos permanecen. Aprende a creer menos en los discursos y más en las acciones. Quien realmente quiere estar contigo lo demuestra sin necesidad de que se lo estés rogando.
Este 4 de julio será un día para recuperar tu fuerza, confiar más en tu intuición y entender que las mejores decisiones casi siempre llegan cuando dejas de actuar desde el enojo. Lo que viene para ti será mucho más grande que cualquier decepción del pasado, pero primero necesitas hacer espacio para que entren cosas nuevas. No le tengas miedo a soltar; a veces ahí comienza la verdadera buena suerte.
SAGITARIO – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer hacer veinte cosas al mismo tiempo, porque luego empiezas una, brincas a otra, te emocionas con una tercera y al final terminas cansado sin haber terminado ninguna. Traes una energía buenísima para avanzar, pero necesitas ponerle dirección. No todo lo que brilla es oportunidad, ni toda invitación merece que abandones tus planes. Aprende a escoger tus batallas y verás cómo el cansancio disminuye y los resultados aumentan.
En cuestiones de dinero el panorama comienza a mejorar. Hay posibilidades de recibir un ingreso extra, cerrar un trato o encontrar una forma diferente de ganar dinero. Eso sí, no vayas a gastar por puro antojo. Traes una facilidad enorme para convencerte de que “te lo mereces”, y sí, claro que te lo mereces, pero primero asegúrate de que las cuentas importantes estén pagadas. No conviertas un gusto de cinco minutos en una preocupación de todo el mes.
En el trabajo o en los negocios alguien podría acercarse con una propuesta interesante. Escúchala con atención, pero no respondas ese mismo día. Analiza los detalles, pregunta todo lo que haga falta y evita firmar o comprometerte solo porque la emoción te ganó. Tu intuición estará muy despierta y te ayudará a distinguir una buena oportunidad de una simple pérdida de tiempo.
En el amor se vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, deja de suponer que la otra persona sabe lo que sientes. A veces eres muy cariñoso, pero otras desapareces entre pendientes, trabajo o distracciones, y eso puede hacer sentir inseguro al ser amado. Una conversación sincera, un detalle inesperado o simplemente dedicar tiempo de calidad hará una gran diferencia. No esperes a que la relación se enfríe para empezar a cuidarla.
Si estás soltero o soltera, una persona que conocerás por medio de una amistad, de un evento o incluso de un viaje despertará mucho tu interés. Lo mejor será que todo se dará de forma natural. No quieras impresionar fingiendo ser alguien que no eres. Tu autenticidad será precisamente lo que más llamará la atención.
En la familia habrá un asunto que requerirá paciencia. Alguien cercano podría pedirte apoyo o consejo porque atraviesa una situación complicada. Escucha con calma, pero no cargues problemas que no te corresponden. Tú puedes orientar, pero cada quien debe hacerse responsable de sus decisiones. No permitas que el cariño se convierta en una obligación que termine quitándote la tranquilidad.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a molestias en las piernas, rodillas, espalda baja o músculos por exceso de actividad o por no descansar lo suficiente. También cuida tu alimentación. Últimamente has estado comiendo a deshoras o abusando de comidas pesadas, y tu organismo ya empezó a reclamarte. No esperes a sentirte mal para comenzar a cuidarte.
Una amistad mostrará su verdadera cara. No necesariamente será una traición, pero sí una actitud que te hará abrir los ojos. Hay personas que solo celebran tus éxitos cuando sienten que no los superas. Observa quién se alegra de corazón cuando te va bien y quién cambia la cara. Ahí tendrás la respuesta sobre quién merece seguir formando parte de tu círculo.
Este sábado será excelente para salir de la rutina. Un paseo, una comida con personas queridas o un viaje corto te ayudarán a recuperar el ánimo y hasta podrían abrirte puertas para futuros proyectos. No te encierres por flojera. La vida te quiere en movimiento, porque muchas oportunidades llegarán precisamente cuando decidas salir de casa.
También será un buen momento para limpiar tu espacio, tirar lo que ya no sirve y poner orden en tus pendientes. Has venido acumulando pequeñas tareas que juntas ya parecen una montaña. Empieza por una y verás cómo poco a poco todo vuelve a acomodarse.
Y deja de gastar energía tratando de convencer a quien ya decidió vivir criticando. Hay gente que encuentra defectos hasta en el agua bendita. Si te detienes a responder cada comentario negativo, nunca avanzarás. Tu tiempo vale demasiado para desperdiciarlo en personas que solo saben señalar desde la comodidad de su asiento.
Este 4 de julio será un día para confiar más en tus decisiones, administrar mejor tus recursos y recordar que la buena suerte también necesita disciplina para quedarse. Tú tienes todo para cerrar una semana con excelentes noticias, pero dependerá de que dejes de posponer lo importante y empieces a actuar con la misma fuerza con la que siempre sueñas. Porque cuando de verdad te enfocas, no hay meta que se te resista.
CAPRICORNIO – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de echarte encima responsabilidades que ni te tocan, porque luego terminas más cansado que burro en subida mientras los demás andan como si nada. Tú tienes la mala costumbre de pensar que si no haces las cosas, nadie las va a hacer bien, y por querer controlar todo acabas agotado física y emocionalmente. Este sábado la vida te va a dar una lección muy sencilla: aprende a delegar, aprende a confiar y, sobre todo, deja de sentir culpa por descansar. No eres máquina y tampoco tienes que demostrarle a nadie cuánto puedes soportar.
En cuestiones de dinero vienen movimientos favorables. Hay posibilidad de recuperar un dinero que dabas por perdido, recibir una comisión, cerrar un negocio o encontrar una nueva fuente de ingresos. Sin embargo, también aparece un gasto relacionado con el hogar, un vehículo o un familiar. No te espantes, porque saldrá adelante, pero será importante que dejes de comprar cosas por impulso. Últimamente te has dado varios gustos diciendo “para eso trabajo”, y sí, pero también trabaja tu dinero cuando sabes administrarlo.
En el trabajo o en los negocios podrías recibir una propuesta que te saque de tu rutina. No la descartes solo porque implique aprender algo nuevo. Hay oportunidades que llegan disfrazadas de reto y son precisamente las que más crecimiento dejan. También evita contar tus planes a personas que siempre encuentran un “pero” para todo. Hay quienes no quieren verte fracasar… quieren verte exactamente igual que ellos para no sentirse incómodos.
En el amor el universo te pide bajar un poquito la guardia. Si tienes pareja, deja de querer resolver cada discusión con lógica cuando a veces lo único que la otra persona necesita es sentirse escuchada. No todo se arregla con explicaciones; hay momentos en los que un abrazo sincero vale más que cualquier argumento. También evita llevar trabajo o preocupaciones a la relación. No descargues tu estrés con quien no tiene la culpa.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse con mucha discreción. No será una persona escandalosa ni presumida; al contrario, su tranquilidad será lo que más llame tu atención. Date la oportunidad de conocer sin estar comparando a todo mundo con quien ya te falló. El pasado debe servir para aprender, no para cerrar la puerta a quien llega con buenas intenciones.
En la familia podrían surgir diferencias por un tema económico o por decisiones relacionadas con un adulto mayor. Mantén la calma y no permitas que el orgullo complique las cosas. Tú tienes la capacidad de encontrar soluciones prácticas, pero recuerda que no todos piensan igual. Escuchar también es una forma de ayudar.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a dolores en las rodillas, espalda baja, huesos o articulaciones, especialmente si has estado trabajando demasiado o cargando cosas pesadas. También procura dormir mejor. Tu cuerpo necesita recuperar energía y no seguir sobreviviendo con puro café y fuerza de voluntad. Una caminata, estiramientos o unos minutos de descanso harán más diferencia de la que imaginas.
Una amistad llegará con una noticia que te sorprenderá bastante. Puede tratarse de un cambio de trabajo, una mudanza o un proyecto importante. Alégrate de corazón y evita compararte. Cada quien tiene su propio tiempo y el tuyo también está por dar frutos. No midas tu éxito con la regla de los demás.
Este sábado será perfecto para revisar documentos, organizar cuentas y poner orden en todo aquello que has venido dejando para después. También es buen momento para hacer limpieza en casa. Saca ropa que ya no usas, tira papeles viejos y abre espacio para lo nuevo. Aunque no lo parezca, cuando limpias tu entorno también acomodas tus pensamientos.
Se visualiza además una invitación para convivir o realizar un viaje corto. No pongas como pretexto que tienes mucho trabajo. Necesitas desconectarte un poco para regresar con la mente más clara. Las mejores ideas aparecerán cuando dejes de presionarte tanto.
Y una cosa más: deja de cargar culpas que no son tuyas. Hay personas que toman malas decisiones y luego quieren hacerte sentir responsable de las consecuencias. No aceptes mochilas ajenas. Ayuda cuando nazca de tu corazón, pero no permitas que manipulen tu buena voluntad.
Este 4 de julio será un día para recuperar el equilibrio, confiar más en tu experiencia y entender que el verdadero éxito no consiste solo en trabajar sin descanso, sino también en saber disfrutar todo lo que con tanto esfuerzo has construido. Lo que viene para ti será grande, siempre y cuando recuerdes que hasta el árbol más fuerte necesita tiempo para echar raíces y también para descansar bajo su propia sombra.
ACUARIO – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de querer cargar con el mundo entero cuando bastante tienes con sacar adelante tu propia vida. Tú eres de los que siempre encuentran la manera de ayudar, de escuchar y hasta de resolver problemas que ni les corresponden, pero luego nadie aparece cuando eres tú quien necesita un hombro. Este sábado será para abrir bien los ojos y darte cuenta de quién está por cariño y quién solo te busca cuando ocupa un favor. No confundas costumbre con amistad, ni atención con interés verdadero.
En cuestiones de dinero las cosas comenzarán a moverse a tu favor. Hay posibilidades de recibir un ingreso extra, cerrar una venta, encontrar una oportunidad laboral o recuperar un dinero que parecía perdido. Eso sí, administra bien lo que llegue porque más adelante se presenta un gasto relacionado con la casa o con un aparato que necesitará reparación. No te espantes, saldrá adelante, pero evita gastar en cosas que solo compras por emoción y después terminan guardadas en un cajón.
En el trabajo vienen noticias positivas. Una persona importante reconocerá tu esfuerzo o hablará bien de ti frente a quienes antes dudaban de tus capacidades. No minimices lo que sabes hacer. Tú mismo eres quien muchas veces se pone el pie pensando que todavía no estás listo, cuando en realidad llevas tiempo preparado para dar el siguiente paso. Confía más en ti y deja de esperar la aprobación de quienes nunca estarán conformes.
En el amor habrá movimientos interesantes. Si tienes pareja, procura dejar de contestar con indiferencia cuando algo te incomoda. Tú eres experto en guardar silencio hasta que un día explotas por todo junto. Habla cuando sea necesario y evita acumular molestias pequeñas. También será un buen momento para hacer planes en pareja y salir de la rutina. Un cambio de ambiente les hará mucho bien.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a llamar tu atención de una manera muy curiosa. Tal vez al principio ni siquiera te guste tanto, pero conforme pasen los días descubrirás una personalidad que terminará robándote varias sonrisas. No quieras correr antes de aprender a caminar. Las relaciones que nacen despacio suelen ser las que más duran.
En la familia habrá una conversación importante relacionada con un cambio, un viaje o un proyecto que involucrará a varias personas. Escucha antes de opinar y evita meterte en discusiones que no te corresponden. Hay ocasiones en las que el mejor consejo es simplemente permanecer tranquilo mientras todos los demás pierden la cabeza.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a dolores en las piernas, tobillos, circulación o molestias provocadas por el cansancio acumulado. También procura dormir mejor y no pasar tantas horas pegado al celular antes de acostarte. Tu mente necesita descansar tanto como tu cuerpo. Un buen sueño te ayudará a recuperar la energía que has venido perdiendo por tanto estrés.
Una amistad podría sorprenderte con una confesión o con una propuesta inesperada. Escucha con atención porque esa conversación podría abrirte puertas para un proyecto o una colaboración que te dejará buenos resultados en los próximos meses. No cierres oportunidades solo porque no estaban dentro de tus planes originales.
Este sábado será excelente para poner orden en tus finanzas, limpiar tu espacio y terminar pendientes que llevas arrastrando desde hace semanas. Has estado posponiendo cosas pequeñas que ya se convirtieron en una montaña. Empieza por una y verás cómo poco a poco todo vuelve a acomodarse. No dejes para el lunes lo que perfectamente puedes resolver hoy.
También se marca una salida, una reunión o un viaje corto que te devolverá el buen humor. Acepta la invitación si está en tus posibilidades. Necesitas convivir con personas que te hagan reír y te recuerden que la vida no es únicamente trabajo, preocupaciones y responsabilidades. Hay momentos que alimentan más el alma que cualquier descanso.
Y deja de buscar explicaciones donde solo hay falta de interés. Quien quiere estar contigo encuentra tiempo, aunque tenga el día lleno. Quien no quiere, siempre tendrá una excusa nueva. No sigas desgastando tu corazón esperando mensajes, llamadas o promesas de personas que ya demostraron con sus acciones el lugar que te dieron en su vida.
Este 4 de julio será un día para confiar más en tu intuición, cerrar puertas que ya no llevan a ningún lado y abrirte a las oportunidades que están comenzando a aparecer. Lo mejor está más cerca de lo que imaginas, pero primero necesitas dejar de mirar hacia atrás. El futuro viene cargado de buenas noticias para quien se atreve a caminar sin miedo y sin cargar personas que nunca supieron valorar todo lo que hiciste por ellas.
PISCIS – 04 DE JULIO DE 2026
Ya deja de pensar que por querer mucho a una persona tienes que aguantarle todo. Una cosa es amar y otra muy distinta permitir faltas de respeto, mentiras o migajas de atención. Tú tienes un corazón enorme y eso nadie te lo puede quitar, pero también eres especialista en poner excusas por quien claramente no está haciendo lo mismo por ti. Este sábado será para despertar, quitarte la venda de los ojos y entender que quien realmente te quiere no juega a aparecer y desaparecer como si fuera temporada de lluvias.
En cuestiones de dinero las cosas empiezan a tomar un rumbo mucho más estable. Hay posibilidad de recibir un ingreso extra, vender algo que ya no utilizas o encontrar una oportunidad que aumente tus ganancias. Sin embargo, no te confíes. Se visualiza un gasto relacionado con la casa, un regalo, un viaje o un familiar. Organiza bien tus cuentas para que ese movimiento no te agarre desprevenido. También evita prestar dinero por compromiso. Luego eres demasiado buena gente y terminas perdiendo tanto el dinero como la amistad.
En el trabajo o en los negocios llega el momento de demostrar todo lo que sabes hacer. Una persona importante pondrá atención en tu esfuerzo y podría abrirte una puerta que llevabas tiempo esperando. No tengas miedo de aceptar responsabilidades nuevas. A veces tú mismo dudas de tu capacidad cuando ya llevas mucho camino recorrido. Deja de minimizar tus logros; nadie más va a reconocerlos si tú eres el primero en hacerlos menos.
En el amor vienen movimientos fuertes. Si tienes pareja, será necesario hablar con toda sinceridad sobre lo que ambos esperan de la relación. No sigas guardando silencios para evitar discusiones, porque esos silencios terminan convirtiéndose en distancia. También evita sacar temas viejos cada vez que se presenta un problema nuevo. Si decidiste perdonar, entonces perdona de verdad.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse poco a poco. No será el típico romance de película donde todo ocurre en dos días. Esta persona llegará con calma, pero con interés verdadero. Date la oportunidad de conocer sin querer correr. No por ir despacio significa que las cosas no vayan en serio.
En la familia habrá noticias relacionadas con un cambio importante. Puede tratarse de una mudanza, un proyecto o una decisión que involucrará a varias personas. Tu opinión será tomada en cuenta porque saben que sueles pensar antes de hablar. Aprovecha esa confianza para construir y no para alimentar diferencias.
Cuida mucho tu salud. Hay tendencia a molestias en los pies, tobillos, retención de líquidos o cansancio provocado por el exceso de preocupaciones. También procura dormir más horas y bajar un poco el consumo de azúcar o comida muy pesada durante la noche. Tu cuerpo necesita más descanso y menos desvelos viendo el celular.
Una amistad te buscará para pedirte un consejo o simplemente desahogarse. Escúchala con cariño, pero no permitas que sus problemas se conviertan en los tuyos. Tú absorbes las emociones ajenas con mucha facilidad y luego terminas cargando tristezas que ni siquiera te pertenecen. Aprende a acompañar sin sacrificar tu propia paz.
Este sábado será excelente para hacer limpieza en casa, acomodar papeles, ordenar tus pendientes y deshacerte de objetos que ya cumplieron su ciclo. Hay energías nuevas queriendo entrar, pero primero necesitan encontrar espacio. No guardes cosas por nostalgia cuando lo único que hacen es recordarte etapas que ya quedaron atrás.
También se marca una invitación para salir, visitar a alguien o realizar un viaje corto que cambiará por completo tu estado de ánimo. No pongas pretextos por flojera. Necesitas convivir, reír y salir de la rutina. Incluso durante esa salida podrías conocer a una persona que más adelante tendrá un papel importante en tu vida.
Y deja de creer que el destino se encargará de todo mientras tú te quedas esperando sentado. La buena suerte ayuda, sí, pero también le gustan las personas que se mueven, que trabajan y que no le tienen miedo a empezar de nuevo. Si quieres cambios diferentes, tendrás que tomar decisiones diferentes.
Este 4 de julio será un día para confiar más en tu intuición, cuidar tu corazón sin volverlo de piedra y recordar que el amor propio también se demuestra dejando ir lo que solo trae desgaste. Vienen días de crecimiento, noticias agradables y oportunidades que hace unos meses parecían imposibles. No las dejes pasar por seguir mirando una puerta que hace tiempo ya se cerró. Lo mejor de esta nueva etapa apenas está comenzando, y depende de ti recibirla con la frente en alto y el corazón mucho más ligero.