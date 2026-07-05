Houston: el tiempo para hoy domingo 5 de julio

El clima en Houston, Texas, para este domingo 5 de julio vendrá con cielos en su mayoría nublados. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 11 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:26 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:26 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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