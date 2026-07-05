San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este domingo 5 de julio. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 97 grados Fahrenheit (36ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.0 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 06:39 h y el atardecer será a las 20:38 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes escasas con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 99 grados Fahrenheit (25 y 37 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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