Austin: el tiempo para hoy lunes 6 de julio

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.8 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:35 h y el atardecer será a las 20:36 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

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