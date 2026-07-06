Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 6 de julio en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 6 de julio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.38 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.01 y 17.01 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.38 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.71 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. El precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios valor en su cotización de hoy. Tras mantener la jornada previa sin cambios, hoy cotizó a 450.38 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 58.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.38 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.71 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 450.38 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.75 PESOS DOMINICANOS

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