El tiempo de hoy en Los Ángeles para este lunes 6 de julio

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche de escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:47 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:08 h. En total tendremos 14 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.