“Se entregaron con todo el corazón”: hubo muchas lágrimas en Plaza México

Rostros compungidos y lágrimas de tristeza rodaron por los rostros de Kenia Aguirre y de su amiga Genesis Valero, después del silbatazo final que escribió la derrota de la selección mexicana de fútbol 2-3 frente a su similar de Inglaterra.

Miles de aficionados coparon la Plaza México de Lynwood, donde concluyeron que para la próxima ocasión podría dar el “¿Y si, sí?”.

Eliminado de la Copa Mundial de Fútbol, México hizo historia en su propio territorio, tras lograr llegar a la etapa de octavos de final con cuatro ganados en fila, con el famoso quinto partido que no lograba por décadas en la competencia.

En las primeras filas del recinto, Kenia se cubría la cara para que nadie la viera llorar: “Pensaba que estaríamos en la otra ronda”, dijo la recién graduada de sociología en UCLA.

A su lado, su amiga Génesis quiso consolarla, pero ella también se enjugaba su propio llanto. “México realizó un buen partido, pero nos enfrentamos a un rival con mucho potencial”, analizó la estudiante de cosmetología e hija de padres del estado de Guerrero.

El “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!” retumbó durante varios pasajes del partido, alentando desde la distancia a la patria que dejaron atrás hace muchos años.

“Ya ni modo”, resumió José Cortés, quien se tambaleaba a causa de la docena de cervezas que se bebió. “Pero jugaron bien. No se les puede pedir nada más, porque se entregaron con todo el corazón”.

Antes de la derrota de la selección mexicana, el ánimo de los fans en Plaza México de Lynwood estaba literalmente en todo lo alto con el popular “Quiere volar”. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

No se logró la hazaña del ¿Y si, sí?

Tanto en México como en los Estados Unidos la frase “¿Y si sí?” se hizo popular entre los seguidores del Tri de Javier Aguirre, porque significaba tener esperanza, fe y atreverse a creer en lo improbable y hasta en lo imposible.

“Y si, sí pasamos, ganamos la Copa”, era la esperanza de Alma Sosa, una ama de casa mexicana de Sinaloa, quien al igual que su esposo portaba una playera con la famosa frase.

“Y si no ganamos, ya será la próxima”, añadió Martín Sosa, un instalador de pisos que reside en la ciudad de Pomona. “No lo logramos, pero de cualquier manera ya ganamos porque no habíamos pasado del quinto partido”.

“¡Se acaba de poner este puesto!”, gritaba Olga Leyva, dueña de la Tamalería Los Yaquis, en Plaza México.

Ella y personal vendieron tostilocos, tosticeviche, tostielote y tosticarne, así como aguas frescas de pepino con limón, melón, fresa con limón, piña y blueberry con menta.

“¡Pásele, pásele, pásele! Me faltan $500 para la renta”, invitaba la señora Olga a los posibles clientes. ¡Tenemos de todo y lo que no lo inventamos”.

Hasta ese lugar arribó el australiano Jordan Anastasi. “Vengo con la camiseta de México, porque después de mi país, es la selección que es mi favorita”, dijo el turista. “He visitado 40 países y como la gente de México no hay nadie igual, siempre son amables”.

Los aficionados mexicanos que acudieron a Plaza México de Lynwood no podían creer lo que veían: su selección perdió en el Estadio Azteca, aunque eso sí, ante un grande. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Gargantas apagadas por la derrota

Los miles de fanáticos se dedicaron a afinar la garganta con el grito de gol, invitados desde la tarima por el jalisciense José Castillo, cantante principal de la banda “Estrella Sagrada” de Los Ángeles.

Con el ritmo de “El Sinaloense”, “La Culebra”, que hizo famosa la Banda Machos, el “Cielito Lindo” y el “Camarón Pelao”, el grupo musical puso a bailar a la multitud.

“Los mexicanos somos chingones. Así nos hizo Dios y los futbolistas han jugado con carácter, y si el mexicano pierde, arrebata. Así de fácil, ¡Y sí se puede!, pero si perdemos, vamos a llorar”.

Sus comentarios previos cobraron una realidad difícil de digerir.

La ansiedad y desesperación se fue acumulando en Plaza México cuando el Tricolor no podía empatarle a Inglaterra en el partido realizado en el Estadio Azteca. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Marisol Pérez, gerente de la Birriería Jalisco, manifestó sentir nostalgia por su México querido y su natal Manzanillo, Colima.

La canción dice: “Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cuál hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento…”.

Pérez declaró sentirse orgullosa que gente de otros países hayan vestido la camiseta del Tri y que hayan llegado a Plaza México para apoyar al seleccionado de Javier Aguirre.

Una de esas personas fue la guatemalteca Evelyn Ramírez, originaria de Xelajú, una vendedora de banderas.

“La venta estuvo despacio, pero nos fue bien”, dijo. “Uno tiene que buscarse la vida”.

Agentes del Sheriff de Los Ángeles tuvieron que intervenir tras algunos actos vandálicos en Plaza México de Lynwood tras el partido entre México e Inglaterra. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Al final del cotejo se requirió la presencia de agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, ya que algunos vándalos se dedicaron continuamente a lanzar botellas y bolsas de agua, aun con la presencia de muchos niños.