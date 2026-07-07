Andrew Gillum, excandidato a gobernador de Florida, fue arrestado por delitos relacionados con drogas

De acuerdo con los registros de detención de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, el demócrata Andrew Gillum, excandidato a gobernador de Florida en las elecciones de 2018, fue arrestado por delitos relacionados con drogas.

El 2 de julio, oficiales del Departamento de Policía de Daphne, en Alabama, detuvieron al político de 46 años y enfrenta cargos por posesión ilegal de una sustancia controlada, un delito grave de Clase D, y posesión de marihuana en segundo grado, un delito menor de Clase A.

El incidente se produjo durante una parada de tráfico mientras conducía de manera errática un vehículo y al revisar la unidad se descubrieron varios cigarrillos de marihuana enrollados, así como tres paquetes que contenían una sustancia que dio positivo a metanfetamina.

Hace ocho años, el exalcalde de Tallahassee, Florida, perdió las elecciones a gobernador frente al republicano Ron DeSantis cuyo mandato está por expirar.

En aquella ocasión Gillum fue derrotado por menos de 34,000 votos, el margen más estrecho en unos comicios para definir a un mandatario del “Estado del Sol” desde 1916.

Después, en marzo de 2020, los líos de Gillum con la justicia comenzaron a surgir luego de que la policía de Miami Beach, Florida, lo arrestó al ser encontrado en estado de embriaguez consumiendo metanfetaminas junto a otro hombre en un hotel de South Beach. Sin embargo, no enfrentó cargos penales.

.@AndrewGillum gives being a politician, married and possibly gay a really, really bad name. What say you @glaad @DNC ? pic.twitter.com/eCajRpCZi6 — The Disruptor? (@IWashington) March 15, 2020

Además, fue objeto de una investigación llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ante la sospecha de haber incurrido en actos corrupción mientras fungía como alcalde de Tallahassee entre 2014 y 2018.

Andrew Gillum echó por la borda el prestigio político que alguna vez le permitió ser aspirante a gobernador demócrata. (Crédito: Steve Cannon / APO)

Posteriormente, en 2022, junto a su asesora Sharon Lettman-Hicks, Gillum tuvo que hacerle frente a un gran jurado federal acusado de 19 cargos de fraude electrónico y por haber incurrido en declaraciones falsas.

A pesar de ello, el demócrata logró quistarse de encima este último cargo, pero su reputación ya había sido trastocada, aunque Jason Coody, exfiscal federal del Distrito Norte de Florida, le retiró los cargos restantes poco después.

Ahora se desconoce cuál será el futuro de Andrew Gillum, pues los escándalos que ha protagonizado podrían influir para que se le fincará una sanción severa a manera de ejemplo para demostrar que en Alabama la justicia se ejerce con mano de hierro.

El exalcalde fue ingresado temporalmente a la cárcel de la ciudad de Daphne antes de ser trasladado al Centro Correccional del Condado de Baldwin.

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