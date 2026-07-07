De la Espriella denuncia que Gustavo Petro quiere dar “un golpe de Estado” en Colombia

El presidente electo de Colombia, el utraderechista Abelardo de la Espriella, aseguró este martes que el mandatario saliente Gustavo Petro intenta llevar a cabo un “golpe de Estado” y pidió a las fuerzas armadas “proteger” la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido.

El trámite para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el presidente entrante y el saliente, de izquierda, cuyo candidato Iván Cepeda perdió el balotaje por estrecho margen.

“Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado“, advirtió De la Espriella luego de suspender el proceso de transición con el gobierno saliente, el primero de izquierda en la historia de Colombia.

Petro “sabe que lo haré pagar todos sus delitos” y “por eso tiene pánico y terror”, afirma De la Espriella

“Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la república de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario“, declaró.

Petro “sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”, advirtió.

Petro desconoce la “legitimidad” de De la Espriella, alega que hubo un “fraude electoral” y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que dará su discurso de despedida. Por su parte, Cepeda reconoció los resultados de las elecciones, pero se declaró en “desobediencia civil” frente al nuevo gobierno.