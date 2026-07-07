El funcionario chino condenado a muerte por aceptar $325 millones de dólares en sobornos

Un tribunal en el este de China condenó a muerte a un exfuncionario municipal por aceptar más de 2.200 millones de yuanes (US$325 millones) en sobornos a lo largo de 30 años.

Yang Youlin, quien ocupó diversos cargos en el gobierno municipal de la ciudad de Nankín entre 1993 y 2023, también fue declarado culpable de malversación de fondos, abuso de poder y blanqueo de capitales.

El monto de sus ganancias ilícitas está entre los más elevados de los casos de corrupción conocidos en los últimos años en China.

El representante público de 69 años se valió de sus cargos para ayudar a terceros a obtener contratos de ingeniería, transferencias de terrenos y financiación a cambio de dinero y objetos de valor, según informaron los medios estatales.

Yang fue investigado en el marco de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping que también ha afectado, entre otros ámbitos, a las filas militares y a la élite de la banca.

Yang, quien desarrolló gran parte de su carrera en el rubro del desarrollo económico y tecnológico de Nankín, cometió delitos “de naturaleza extremadamente grave” y “causó pérdidas excepcionalmente cuantiosas a los intereses del Estado y del pueblo”, declaró el lunes un tribunal de la ciudad de Changzhou.

La dura campaña anticorrupción de Xi

Desde su llegada al poder, el presidente Xi ha puesto en marcha diversas campañas anticorrupción que, según sus críticos, también se han utilizado como una herramienta para purgar a rivales políticos.

No obstante, las condenas a muerte por los llamados delitos de “cuello blanco” siguen siendo poco frecuentes, aunque se dictan ocasionalmente, por lo general en casos que implican sumas superiores a los 1.000 millones de yuanes (US$147 millones).

Por ejemplo, el exjefe de finanzas Lai Xiaomin fue ejecutado en 2021 por aceptar 1.800 millones de yuanes (US$265 millones) en sobornos durante un periodo de 10 años.

Li Jianping, un exfuncionario de la región autónoma de Mongolia Interior, también recibió la pena capital en 2024 por malversación y aceptación de sobornos por un valor superior a los 3.000 millones de yuanes (US$441 millones).

En muchos otros casos los tribunales han impuesto penas de prisión o condenas a muerte con suspensión de la ejecución, que se conmutan por cadena perpetua tras un periodo determinado.

Asimismo, los jueces han reducido las penas en algunos casos en los que los condenados aportaron información sobre otros infractores.

En el caso de Yang, aunque prestó una colaboración similar a las autoridades, sus delitos fueron tan “graves” que esa cooperación “resultó insuficiente para justificar una pena más leve”, señaló el tribunal de Changzhou.

Yang se declaró culpable y “expresó remordimiento en su declaración final”, según los medios estatales.

BBC:

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