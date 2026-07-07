Hermano de Ariana Grande sufre una conmoción cerebral tras accidente en el musical “Titanique”

Tremendo susto se llevó el público luego de que el actor y cantante Frankie Grande reapareciera en sus redes sociales con la noticia de su ausencia dentro del musical “Titanique”, donde comparte créditos con la mexicana Melissa Barrera.

¿El motivo de su ausencia? Una conmoción cerebral causada por un accidente que protagonizó en plena función de la puesta en escena, así lo reveló el famoso por medio de un mensaje en sus redes sociales.

Frankie, quien es hermano de la estrella de la música Ariana Grande, recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fans sobre su decisión de priorizar su salud para volver mejor que nunca a su personaje en “Titanique”.

El artista comenzó su comunicado revelando algunos detalles del incidente que lo llevó a alejarse de los escenarios durante la función del pasado lunes 6 de julio.

“En el momento más impactante del espectáculo del jueves, lancé la rueda al aire… ¡y me golpeó en la nariz antes de que pudiera atraparla con las manos! Resulta que ser gay no me otorga superpoderes para atrapar cosas. Así que me hice un pequeño “chichón” (bueno, tal vez una conmoción cerebral)“, explicó desde su perfil oficial.

Sin embargo, Frankie pronto aclaró que tras una revisión exhaustiva de su equipo médico ha sido dado de alta y pronto podrá retomar sus actividades frente al escenario: “Estaré fuera del espectáculo hasta mañana. Nos vemos pronto, mi amor”, comentó a sus fans.

Es así como la sección de comentarios bajo su publicación recolectó miles de mensajes de apoyo por parte de todos aquellos que siguen de cerca su paso por Broadway.

Con ánimos de verlo de vuelta en el escenario lo más pronto posible, los internautas escribieron: “¡¡¡Pensé que alguien te había dado un puñetazo y estaba a punto de decirle de todo!!! ¡Espero que te recuperes pronto!”, “Que te mejores pronto, Frankie; eres un auténtico icono, siempre. Mantente fuerte” y “¡Recupérate, cariño! ¡Necesito a mi capitán en plena forma!”, entre otros.

Junto a su mensaje, Frankie Grande colocó una serie de fotografías con las que evidenció los estragos de accidente sobre el escenario: un fuerte golpe en la nariz y parte de su ojo que ya comienza a sanar.

El cantante y actor de 43 años forma parte del exitoso musical de parodia “TITANÍQUE on Broadway”, dando vida a un personaje llamado “Victor Garber”. El elenco de la puesta en escena está completado por Marla Mindelle, Jim Parsons, Melissa Barrera, Deborah Cox, Constantine Rousouli, John Riddle y Layton Williams.

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