Ariana Grande crea su fundación “Brighter Days Ahead” para proteger a los más vulnerables

Ariana Grande pasó de las palabras a los hechos. Después de denunciar públicamente el uso de su canción “Bye” en un vídeo de TikTok de la Casa Blanca que promocionaba las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), la estrella de “Wicked: For Good” anunció el lanzamiento de la Fundación “Brighter Days Ahead”, una organización benéfica destinada a proteger y apoyar a los colectivos más vulnerables.

Esta acción de la artista es el resultado de un compromiso que ha demostrado con los años. En un comunicado de prensa, la estrella declaró: “Nuestra misión es apoyar, proteger y proporcionar recursos a nuestros amigos vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, respaldaremos a organizaciones increíbles que ofrecen el espacio seguro y la atención que tantas personas necesitan desesperadamente en este momento”.

La polémica saltó el jueves, cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un vídeo en TikTok que mostraba a inmigrantes detenidos por agentes de ICE, acompañado de la canción “Bye” de Grande y el pie de foto: “El presidente Trump ha entregado la frontera más segura de la historia”.

Lejos de quedarse callada, la cantante respondió con contundencia en la misma plataforma: “Por favor, nunca utilicen mi música en relación con esta tontería bárbara, inhumana y atroz”. Aunque su comentario parece haber sido ocultado posteriormente, el equipo de la artista logró que la canción fuera silenciada del vídeo en cuestión de horas.

Sobre su fundación

La Fundación “Brighter Days Ahead”, que según la artista “defiende la justicia y la equidad”, canalizará su labor a través de cuatro fondos principales, tres de los cuales ya han comenzado a respaldar a beneficiarios:

Protect & Defend : Empodera a grupos de base que luchan por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva.

: Empodera a grupos de base que luchan por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva. Heal & Dream : Amplía el acceso a la atención de salud mental, un área que Grande ha defendido públicamente en numerosas ocasiones.

: Amplía el acceso a la atención de salud mental, un área que Grande ha defendido públicamente en numerosas ocasiones. Seen & Celebrate: Asegura que las historias de la comunidad LGBTQ+ sean escuchadas y compartidas.

Con este movimiento, Ariana Grande busca convertir su música en una especie de escudo a favor de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo a lo que expresó en sus redes sociales.

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