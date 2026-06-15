Tras su ruptura con Ethan Slater, Ariana Grande rompió a llorar en pleno concierto

Ariana Grande protagonizó un emotivo momento sobre el escenario de la Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado sábado por la noche.

Durante el segundo concierto de su gira “Eternal Sunshine Tour”, la estrella del pop no pudo contener las lágrimas al dirigirse a la multitud, en lo que representa su primera aparición pública tras confirmarse su ruptura con el actor Ethan Slater.

“Esto es tan abrumador, de la manera más hermosa que existe”, expresó la intérprete visiblemente conmovida mientras la audiencia la ovacionaba.

Grande, quien bromeó sobre su signo zodiacal al decir “saben que soy Cáncer, esto iba a pasar”, agradeció profundamente a sus seguidores por convertirse en un “espacio seguro y amoroso” a lo largo de las diferentes etapas de vida y carrera, especialmente considerando que no realizaba una gira musical desde hace siete años.

La demostración de vulnerabilidad de la cantante de 32 años llega apenas una semana después de que fuentes cercanas confirmaran que su relación de tres años con Slater, de 34, llegó a su fin.

Según reportes, los coprotagonistas de la adaptación cinematográfica de “Wicked” habrían terminado su romance de mutuo acuerdo hace ya varios meses, optando por mantener una relación estrictamente amistosa.

A pesar del difícil bache personal, el entorno de la artista asegura que se encuentra enfocada y entusiasmada con el futuro de su gira actual y los preparativos para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado “Petal”, programado para el 31 de julio de 2026.

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