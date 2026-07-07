Niño de 11 años pierde una mano tras brutal ataque de un caimán durante unas vacaciones de pesca en Florida

Un niño de 11 años sobrevivió a un violento ataque de un caimán en Florida, pero sufrió la amputación de una de sus manos luego de que el animal lo mordiera mientras se encontraba pescando con su familia.

Brodie Terry, residente de Pensilvania y aficionado al béisbol, fue atacado el 27 de junio en Nelson’s Fish Camp, en el condado de Marion, Florida, mientras intentaba devolver un pez al agua, informó WKMG.

El caimán, que medía aproximadamente ocho pies y siete pulgadas, atrapó la mano del menor con sus mandíbulas, provocando una reacción desesperada de su padre para intentar rescatarlo.

El padre saltó al agua para intentar liberar al niño

Durante el ataque, el padre de Brodie se lanzó al agua y trató de abrir la boca del animal para liberar a su hijo.

Sin embargo, durante el intento de rescate, el caimán realizó un giro conocido como “death roll” o giro mortal, una maniobra que estos animales utilizan para someter y desgarrar a sus presas.

Ese movimiento terminó provocando que Brodie perdiera la mano.

Médicos intentaron salvar su extremidad, pero fue amputada

Tras el ataque, el menor fue trasladado para recibir atención médica. Los doctores intentaron salvar la mano, pero finalmente tuvieron que amputarla.

Brodie fue dado de alta del hospital el viernes y regresó a Pensilvania, donde continúa su recuperación junto a su familia.

Sus familiares señalaron que el incidente cambió su vida, pero destacaron que el niño mantiene sus pasiones por la pesca, el béisbol y el fútbol mientras enfrenta el proceso de adaptación a sus nuevas circunstancias.

“El accidente trágico no solo cambió la vida de Brodie, sino que también impuso una enorme carga sobre su familia mientras enfrentan las consecuencias”, indicó la familia en una campaña de apoyo.

Autoridades sacrificaron al caimán involucrado en el ataque

El caimán responsable del ataque fue localizado y sacrificado por funcionarios de vida silvestre de Florida.

El estado alberga aproximadamente 1,3 millones de caimanes y registra cientos de ataques desde 1948, aunque una cantidad mucho menor ha terminado con víctimas mortales.

El ataque contra Brodie ocurrió apenas un día antes de que otra persona muriera en Florida tras un incidente similar.

Brittany Clark, una excursionista, falleció luego de que un caimán la atacara en el río Econlockhatchee, dentro del área natural Little Big Econ State Forest. Las autoridades indicaron que murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en sus extremidades superiores.

Florida mantiene alerta por encuentros con caimanes

Las autoridades de vida silvestre han advertido durante años sobre los riesgos de acercarse a estos animales, especialmente en zonas donde habitan cuerpos de agua naturales.

Los expertos recomiendan mantener distancia de los caimanes, evitar alimentarlos y extremar precauciones durante actividades recreativas como pesca, natación o paseos cerca de lagos y ríos.

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