Cómo es vivir en las 5 ciudades con mayor calidad de vida en 2026

El último Índice Global de Habitabilidad de la Unidad de Investigación y Análisis de The Economist nombró a las mejores ciudades del mundo.

La BBC les pidió a residentes de esas ciudades que compartieran las experiencias cotidianas que hacen que esos lugares sean tan excepcionales para vivir.

La capital de Dinamarca, Copenhague, conserva su título como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo por segundo año consecutivo en el Índice Global de Habitabilidad 2026.

La clasificación anual evalúa 173 ciudades de todo el mundo en función de la estabilidad, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, la educación y la infraestructura para identificar aquellas que ofrecen la mayor calidad de vida.

Viena, Melbourne, Sídney y Zúrich completan los cinco primeros puestos de este año, lo que refleja tanto el dominio de Europa como el sólido desempeño de Australia.

Para descubrir cómo es realmente la vida en las ciudades mejor clasificadas, los residentes nos cuentan por qué les encanta vivir allí y a dónde llevan a los visitantes para que experimenten la ciudad como los lugareños.

1. Copenhague

Getty Images: En Copenhague los visitantes pueden alquilar bicicletas a bajo costo para moverse por toda la ciudad.

Por segundo año consecutivo, la capital danesa se alzó con el primer puesto.

Obtuvo puntuaciones perfectas en estabilidad, educación e infraestructura, y una de las mejores calificaciones en cultura y medio ambiente de todas las ciudades.

Para sus residentes, esto se traduce en un estilo de vida en el que los pequeños placeres se integran en la vida cotidiana.

“Puedes ir en bici al trabajo, darte un chapuzón en el puerto después y estar de vuelta para cenar. No es un día especial, es simplemente un martes”, comenta Laura Amira Kassem, estudiante de medicina y doctorado que lleva ocho años viviendo en la ciudad.

“Esa combinación de infraestructura para bicicletas, aguas urbanas aptas para el baño y que la ciudad sea genuinamente caminable y ciclable es algo que no he encontrado en ningún otro lugar”.

Kassem empieza sus días corriendo temprano por algún sitio tranquilo, como Utterslev Mose o a lo largo de los lagos, seguido de desayuno, café y, en verano, un baño.

En cuanto a lo que muestra a los visitantes, empieza cualquier visita guiada en el barrio multicultural Nørrebro.

“Mercados de frutas y verduras frescas, puestos de kebab y joyerías se encuentran junto a panaderías de masa madre, bares de vinos naturales y pequeños restaurantes”, explica.

Desde allí, recomienda alquilar bicicletas para ir a nadar y tomar un café junto al agua en Nordhavn, seguido de un almuerzo con smørrebrød, el tradicional sándwich danés de pan de centeno abierto, en Det Gamle Apotek.

Por la tarde, los corredores pueden unirse a Loopet, un circuito de 3 kilómetros alrededor de Fælledparken, donde se reúne la comunidad de corredores de la ciudad.

“Todos son bienvenidos”, dice Kassem. “Corran, reúnanse con amigos y terminen con una cena al aire libre”.

2. Viena

Getty Images: El centro de Viena se puede explorar fácilmente a pie, una de las cualidades que, según los residentes, contribuye a la alta habitabilidad de la ciudad.

Puede que la capital de Austria haya cedido el primer puesto a Copenhague el año pasado, pero sus excelentes resultados en sanidad y educación la mantienen en el segundo lugar.

Para sus habitantes, la calidad de vida en Viena reside en la facilidad para desplazarse, ya sea en transporte público o a pie, y en apreciar los detalles del camino.

“Mi ritual diario es ir al trabajo por la Ringstraße, en uno de los emblemáticos tranvías”, cuenta Franziska Hochmüller, empleada de la Oficina de Turismo de Viena.

“En lugar de mirar el celular, me encanta leer un libro o simplemente contemplar los preciosos edificios por los que paso. Es un pequeño detalle que me recuerda cada día lo extraordinario que es lo ‘ordinario’ en Viena”.

“En los distritos del 1 al 9 apenas se necesita transporte público”, añade Roland Eggenhofer, del departamento de ventas y marketing del Hotel MOTTO.

Le gusta llevar a los visitantes a los distritos 6 y 7, especialmente a los alrededores de Neubaugasse y Spittelberg, por sus cafés, boutiques y ambiente relajado, así como al Naschmarkt por su oferta gastronómica internacional.

En otoño, recomienda un Heuriger tradicional, una taberna de vinos en los viñedos de las afueras de la ciudad, para degustar una copa de vino vienés local.

Para conocer mejor la vida de los vieneses, Hochmüller dirige a los visitantes al Kutschkermarkt, en el distrito 18, con su mercado de agricultores los sábados, restaurantes y cafés.

“Ver familias, parejas y ancianos haciendo la compra semanal o simplemente disfrutando de un café es muy típico de Viena”, comenta.

Tras varios años en la ciudad, el ritmo sigue cautivando a Hochmüller.

“Aunque sea una metrópolis, siempre existe la posibilidad de bajar el ritmo”, afirma.

“Ya sea en una cafetería, en un parque o a orillas del Danubio, en Viena el tiempo transcurre de forma diferente”.

3. Melbourne

Getty Images: Los callejones de Melbourne son fundamentales para la cultura cafetera y el carácter de barrio de la ciudad.

En tercer lugar, Melbourne superó a su rival costera, Sídney, gracias a su puntuación combinada de cultura y medio ambiente de 96 puntos, una de las más altas del índice.

Para sus residentes, esa riqueza cultural se manifiesta en sus barrios, donde cada suburbio tiene su propio carácter distintivo.

“Melbourne es una gran ciudad que, de alguna manera, se comporta como un pueblo”, comenta Anne Marie Lennon, gerente general del Crowne Plaza Carlton, quien ha trabajado en Reino Unido, Irlanda y Australia.

“Aquí la gente siente una genuina curiosidad por conocerte. Y luego están la cultura, la gastronomía, la música, la moda, el arte. Cada suburbio tiene su propio ambiente e identidad”.

Lou McGregor, un escocés que lleva 20 años viviendo en Melbourne, coincide.

“Footscray es mi barrio y uno de los mejores lugares para comer y beber en la ciudad: una mezcla de culturas, gastronomía y un ambiente siempre vibrante” dice.

“Fitzroy tiene bares pequeños y con encanto, y tiendas vintage; St Kilda es perfecto para pasear por la playa, y Carlton es insuperable para disfrutar de la comida italiana y pasear por sus preciosas calles antiguas”.

Cuando McGregor recibe visitas, las lleva al domo que funciona como sala de lectura de la Biblioteca Estatal, al arte callejero siempre cambiante de Hosier Lane, a la Galería Nacional de Victoria y a sus emblemáticos callejones y galerías comerciales.

“Eso es Melbourne para mí: una ciudad curiosa, creativa y llena de pequeños momentos inesperados en cada esquina”, afirma.

Para vislumbrar el Melbourne cotidiano, Lennon recomienda a los visitantes el Princes Park, de 39 hectáreas.

“Paseadores de perros, corredores, familias, gente simplemente sentada y respirando. Es un lugar tranquilo y auténtico. Ese es el Melbourne en el que vivo a diario, y nunca me canso de él”, concluye.

“Puedes recorrer 2 kilómetros y sentir que has entrado en un mundo completamente diferente”.

4. Sídney

Getty Images: Para muchos habitantes de Sídney, nadar en el océano o visitar la playa forma parte de la vida cotidiana.

Igualando la puntuación general de Melbourne (97), Sídney ocupa el cuarto lugar con puntuaciones perfectas en salud y educación.

Pero los residentes afirman que es el fácil acceso a la naturaleza, los barrios multiculturales y el estilo de vida al aire libre lo que hace que la ciudad sea tan agradable para vivir.

“Sídney lo hace fácil porque, estés donde estés, nunca estás lejos de una vista espectacular, ya sea el puerto, las Montañas Azules o las playas”, dice Steve Kamper, ministro de Empleo y Turismo de Nueva Gales del Sur.

“La mezcla de culturas, los barrios, la increíble gastronomía y el estilo de vida hacen de Sídney algo especial. Es una ciudad global, pero aún se siente como un conjunto de comunidades locales”.

Para descubrir esto, Kamper sugiere ir más allá de los lugares turísticos habituales como el Puente del Puerto o Bondi, a un suburbio del oeste de la ciudad.

“Burwood es el Sídney que los lugareños conocen y aman”, señala.

“Está lleno de vida, repleto de comida increíble y es uno de los mejores lugares para experimentar el carácter multicultural de Sídney”.

También recomendaría llevar a los visitantes a un partido de fútbol australiano, “muy pocos lugares en el mundo ofrecen deportes como Sídney”, comenta.

Tras vivir en cuatro continentes, la diseñadora de joyas francesa Julie Livni aún se sorprende con Sídney.

“La gente no espera al fin de semana para ir a la playa o nadar; lo integran en su rutina diaria”, explica.

Para ella, la calidad de vida comienza con paseos diarios al amanecer desde Bondi hasta Bronte con sus amigas.

“Como empresaria y madre de dos hijos, la vida va muy rápido, así que esa hora junto al mar es mi forma de desconectar”, apunta. “Es la mejor manera de empezar el día”.

Suele llevar a sus visitantes a la playa de Tamarama para ver el amanecer, luego a tomar un café en Bondi y después al ferry desde Rose Bay.

“No necesariamente para llegar a ningún sitio, sino simplemente para disfrutar viendo la Ópera y el puerto desde el agua”, dice, mientras para a almorzar en Uncut Seafood.

“Sídney es además increíblemente multicultural, con una gastronomía exquisita y gente de todo el mundo, y aun así conserva un ambiente relajado y tranquilo”, añade.

“Es una combinación poco común para una gran ciudad.”

5. Zúrich

Getty Images: El agua está intrínsecamente ligada a la identidad de Zúrich, desde el río Limmat hasta las orillas del lago Zúrich.

A pesar de haber descendido del segundo puesto compartido en 2025 al quinto este año, los residentes afirman que la combinación de eficiencia y fácil acceso a la naturaleza de Zúrich son la base de su excepcional calidad de vida.

“Zúrich no sería la misma sin el lago y los ríos. Todos los días paso junto al lago Zúrich, el río Limmat o el río Sihl y me tomo un momento para mí”, dice Manuela Leonhard, nativa de Zúrich y creadora de contenido.

“El agua es fresca y cristalina, y tenemos más de 1.200 fuentes por toda la ciudad donde se puede beber agua”.

Para mostrar a los visitantes por qué le encanta tanto Zúrich, los lleva a Lindenhof, una antigua fortaleza romana convertida ahora en una plaza en la cima de una colina con vistas al Limmat y al casco antiguo en ambas orillas del río.

También recomienda las terrazas de la ETH Zúrich y la Universidad de Zúrich para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

“Y siempre paseo con ellos por el casco antiguo, el corazón de Zúrich, con sus calles estrechas y sus pequeñas tiendas”, añade.

Incluso después de toda una vida en Zúrich, Leonhard sigue sorprendiéndose de lo impecablemente mantenida que está la ciudad.

“No importa qué gran evento tenga lugar en Zúrich, a la mañana siguiente es imposible distinguir lo que ocurrió la noche anterior”, expone.

“Eso me asombra cada vez”.

BBC:

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