Mató a su medio hermano, lo desmembró y ocultó partes de su cuerpo en un congelador: hombre arrestado en Illinois

Dos personas fueron acusadas en Illinois de ocultar un homicidio y desmembrar un cadáver después de que las autoridades encontraran restos humanos en el lago Mattoon, un hallazgo que dio inicio a una investigación que terminó con el arresto del presunto responsable y de la esposa de la víctima.

La Policía Estatal de Illinois informó que James Adams, de 26 años, y Robin Turner, de 62, enfrentan cargos por ocultamiento de un homicidio y desmembramiento de un cuerpo humano en relación con la muerte de Dalewayne Turner, de 38 años.

Hallazgo de restos humanos inició la investigación

El caso comenzó el 28 de junio, cuando varias personas que navegaban por el lago Mattoon observaron lo que parecía ser parte de un brazo humano flotando en el agua.

Posteriormente, los investigadores localizaron más restos humanos y lograron identificar a la víctima como Dalewayne Turner gracias a los tatuajes que presentaba en el brazo recuperado.

Tras la identificación, James Adams y Robin Turner fueron considerados sospechosos y puestos bajo custodia.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados esta semana y obtenidos por Fox News, Adams admitió haber apuñalado mortalmente a su medio hermano durante una discusión ocurrida en la vivienda.

Según la documentación del caso, el acusado sostuvo que actuó en defensa propia.

Por su parte, Robin Turner declaró a los investigadores que ambos hombres discutían en la sala de la casa cuando Adams apuñaló en repetidas ocasiones a su esposo.

Las autoridades también señalaron que la mujer no notificó a la policía después del homicidio.

Fiscalía sostiene que intentaron ocultar el crimen

Los documentos judiciales indican que, tras la muerte de Dalewayne Turner, ambos sospechosos habrían realizado diversas acciones para ocultar el crimen.

Entre ellas, los investigadores mencionan el uso de cloro para limpiar la vivienda y eliminar olores, la pintura de algunas áreas del inmueble, la remoción y quema de paneles de madera y la eliminación de alfombras.

Robin Turner aseguró que esos trabajos formaban parte de una remodelación realizada entre el 21 y el 30 de junio.

Parte del cuerpo fue hallada en un congelador

Durante un allanamiento efectuado esta semana, los agentes inspeccionaron un congelador ubicado en el sótano de la vivienda.

Según las autoridades, observaron una aparente mancha de sangre que salía por un orificio de drenaje. Al abrir el congelador encontraron un torso, la cabeza y el cuello de la víctima, pero no las extremidades.

La investigación sostiene que otras partes del cuerpo fueron colocadas en bolsas de basura, lastradas con peso, selladas con cinta adhesiva y arrojadas al lago Mattoon.

Sin embargo, una de las bolsas se habría roto, permitiendo que el brazo tatuado emergiera a la superficie, lo que condujo al descubrimiento del caso.

Posteriormente, los investigadores localizaron otras bolsas con restos humanos en el lago.

Los acusados comparecerán ante un tribunal

James Adams y Robin Turner tienen previsto comparecer ante un tribunal para una audiencia de detención, mientras continúa la investigación del caso.

La familia de Dalewayne Turner también inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios tras su muerte.

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