Tragedia en Minnesota: un hombre de 23 años fallece al explotar un mortero de fuegos artificiales

Un joven de 23 años murió a causa de la explosión de un fuego artificial que sostenía en sus manos durante una celebración por el Día de la Independencia en Minnesota.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin identificó a la víctima como Yaseen Samir Abumayyaleh, quien sufrió heridas fatales durante el incidente ocurrido alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Lake Johanna, las autoridades recibieron una llamada al 911 reportando que un hombre había resultado gravemente herido después de que explotara un mortero de dos pulgadas que llevaba en la mano.

El accidente ocurrió en la azotea de la antigua planta Twin Cities Army Ammunition Plant, una fábrica de municiones abandonada ubicada en un terreno sin desarrollar al norte del área metropolitana de Twin Cities. Según el reporte, entre 15 y 20 personas se encontraban reunidas en el lugar cuando ocurrió la explosión.

El rescate se complicó por las condiciones del lugar

La persona que llamó a emergencias informó que la víctima presentaba graves lesiones en el rostro y el pecho, estaba inconsciente, pero aún respiraba.

Al sitio acudieron agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey, bomberos de Lake Johanna y personal de Allina Medical Transport.

Los equipos de rescate encontraron al joven inconsciente, pero determinaron que las escaleras del edificio abandonado eran inutilizables para evacuarlo de forma segura.

Inicialmente se solicitó apoyo del equipo aéreo Minnesota Air Rescue Team, aunque posteriormente la petición fue cancelada al comprobar que era posible utilizar una plataforma elevadora de uno de los camiones de bomberos para bajar al paciente desde el techo.

Abumayyaleh fue trasladado al Hennepin County Medical Center, donde fue sometido a cirugía de emergencia. Sin embargo, murió a consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigan el accidente

El Departamento de Bomberos de Lake Johanna informó que varias agencias estatales y locales mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

En un comunicado, la institución expresó sus condolencias a los familiares y amigos del joven.

Abumayyaleh era integrante de la organización Young Muslims of Minnesota, que también lamentó su fallecimiento mediante un mensaje público en el que pidió fortaleza para su familia.

Amigos y familiares compartieron numerosos homenajes en redes sociales. Uno de sus primos aseguró que la multitud que asistió a su funeral reflejó el impacto que tuvo en su comunidad.

El jefe de bomberos Tim Boehlke señaló al Minnesota Star Tribune que en Minnesota todos los fuegos artificiales aéreos o explosivos son ilegales.

Añadió además que la antigua planta de municiones es considerada un sitio peligroso, frecuentemente visitado por jóvenes y exploradores urbanos que ingresan de forma irregular para reunirse o lanzar fuegos artificiales.

Según el jefe de Bomberos del estado, Dan Krier, las lesiones relacionadas con pirotecnia son relativamente comunes en Minnesota, aunque las muertes son poco frecuentes. Desde 2021 se han registrado cuatro fallecimientos por este tipo de accidentes en el estado, incluido el de Abumayyaleh.

La Twin Cities Army Ammunition Plant fue construida por el gobierno federal a comienzos de la década de 1940 para fabricar municiones destinadas al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación dejó de operar en 1976 y actualmente permanece abandonada, aunque este año fue adquirida por un desarrollador privado, quien reconoció que ha sido difícil impedir el ingreso de personas al recinto debido a los constantes actos de invasión de la propiedad.

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