Más de 900 serpientes escapan durante inundaciones en China

Las tormentas y las inundaciones provocadas por el paso del tifón Maysak han dejado varios muertos, desaparecidos, evacuados y millones en daños materiales, principalmente en la región de Guangxi, al sur de China.

Pero la catástrofe generó una situación inusual que ha causado una preocupación adicional: la rotura de la represa de un embalse provocó graves inundaciones en la ciudad de Hengzhou, destruyendo criaderos locales de serpientes y liberando hasta 900 ejemplares, algunos de ellos cobras venenosas.

“Según nuestras estimaciones preliminares, entre 800 y 900 serpientes se escaparon después de que la granja quedara arrasada por las aguas de la riada”, declaró el lunes Wu Zhi, presidente del comité de la aldea de Dengwei, en el municipio de Yunbiao, al medio Red Star News.

Pánico en redes sociales y una persona fallecida

Decenas de videos difundidos en redes sociales mostraron a los reptiles nadando entre las lodosas aguas ante la mirada atónita de los residentes. Otros registros revelan a personas tratando de capturar o de ahuyentar a los reptiles.

La oficina regional de Hengzhou confirmó en un comunicado que “han aparecido serpientes en algunas aguas” de múltiples pueblos inundados, sin detallar la procedencia exacta de los animales.

Una mujer de Yunbiao murió tras ser mordida por uno de los reptiles, según reportó el diario Beijing News, que agrega que el hospital de la zona ha incrementado de urgencia su inventario de antídotos contra el veneno.

Según el medio CCTV.com, algunos de los habitantes que se encontraban aislados en sus hogares debido a las inundaciones habían sufrido mordeduras de serpientes venenosas, pero no pudieron recibir atención médica a tiempo.

Organización voluntaria para atrapar a las serpientes

En la zona había criaderos de tres especies principalmente: cobras venenosas, serpientes rey de las ratas (Elaphe carinata) y serpientes de agua, detallan los medios chinos. Las autoridades detallaban que había que tener principalmente cuidado con las cobras.

Con equipo y herramientas de pesca, civiles no afectados directamente por el desastre natural se organizaron de forma voluntaria para colaborar en las labores de recaptura. La mayoría de las serpientes, según expertos locales, probablemente mueran al permanecer sumergidas durante un período prolongado.

Aldeas bajo el agua sin luz ni agua potable

Más allá de la amenaza de los reptiles, la situación en las zonas inundadas es extrema: “El agua dentro de la casa supera la altura de una persona. No hay electricidad desde ayer por la mañana y ahora tampoco tienen agua potable”, denunció la ciudadana afectada Lu Xiaofei, señalando que las autoridades aún no se habían puesto en contacto con ellos.

Víctimas mortales y miles de evacuados

El incidente se enmarca en un temporal que mantiene a China en alerta máxima. Solo en Guangxi se registraron seis muertes y más de 130,000 evacuados.

En la provincia noroccidental de Gansu, un deslizamiento de tierra sepultó a un grupo de trabajadores forestales, con 21 víctimas mortales.

En Hubei, tornados y tormentas eléctricas sumaron al menos 11 fallecidos más. El gobierno central ha inyectado millones de dólares en fondos de emergencia para hacer frente al desastre.

Se pronostica que otra tormenta, el supertifón Bavi, azote el sureste de China durante el fin de semana. En Taiwán, algunos agricultores se apresuraron a cosechar su arroz antes de la llegada de la tormenta, prevista para el viernes por la noche.