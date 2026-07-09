Caos en restaurante de Florida: hombre entra con un tanque de propano en llamas y amenaza a varias personas

Un hombre de 53 años fue arrestado en Tampa, Florida, luego de que presuntamente ingresara con un tanque de propano en llamas a un restaurante, donde además habría amenazado a varias personas con dos cuchillos y provocado un incendio dentro del establecimiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:45 a.m. del martes, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough respondieron a una llamada por una presunta agresión en curso dentro del restaurante.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el establecimiento lleno de humo y llamas, mientras que un tanque de propano también ardía en el exterior del edificio.

Sospechoso permanecía dentro del restaurante con dos cuchillos

Las autoridades identificaron al detenido como Rubiel Maceo Castillo, de 53 años.

Según la Oficina del Sheriff, cuando los agentes ingresaron observaron que el hombre permanecía dentro del restaurante sosteniendo dos cuchillos.

Las imágenes captadas por las cámaras corporales muestran a los agentes ordenándole repetidamente que arrojara las armas y saliera del edificio.

Mientras tanto, efectivos de los bomberos del condado de Hillsborough trabajaron junto con los policías para controlar el incendio antes de que el sospechoso fuera reducido y detenido.

Acusan al hombre de atacar a una mujer y provocar el incendio

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, Castillo presuntamente tomó dos cuchillos y se lanzó contra varias personas que se encontraban dentro del restaurante.

Durante el incidente, una mujer sufrió un corte en una muñeca cuando intentó intervenir.

Los investigadores sostienen además que el sospechoso cortó una línea de gas conectada a una parrilla, tomó un tanque de propano y provocó el incendio.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad difundidas por la Oficina del Sheriff muestran a un hombre transportando un tanque de propano envuelto en llamas mientras el fuego se propagaba por el interior del negocio.

Enfrenta múltiples cargos

Tras su arresto, Rubiel Maceo Castillo fue ingresado en la cárcel del condado de Hillsborough, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Las autoridades le imputaron cargos por incendio intencional en primer grado de una estructura ocupada, agresión agravada con un arma mortal, daños criminales superiores a $1,000 dólares y otros delitos.

Aunque la Oficina del Sheriff no ha informado oficialmente el motivo del ataque, investigadores citados por medios locales consideran que el incidente podría estar relacionado con una disputa doméstica entre el sospechoso y su esposa.

La investigación continúa en curso.

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