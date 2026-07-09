‘Cárteles Inc.’, un libro ambicioso, incómodo y político

Cárteles Inc., un libro escrito por la investigadora Guadalupe Correa-Cabrera, es un volumen ambicioso, incómodo y claramente político. No es una obra más sobre narcotráfico, capos o violencia criminal, sino de una lectura estructural sobre la transformación del crimen organizado en México: de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a redes empresariales, paramilitares y transnacionales con capacidad de disputar territorios, capturar economías legales e incidir en sectores estratégicos.

El punto de partida de Los Zetas, presentados no sólo como un grupo particularmente violento, sino como un cambio de paradigma. Su importancia no estaría únicamente en la brutalidad de sus métodos, sino en haber inaugurado o consolidado una forma distinta de organización criminal: más territorial, más diversificada, más empresarial y con una lógica de control que rebasa el negocio tradicional de las drogas.

A partir de ahí, la obra se mueve hacia una tesis más amplia: la violencia criminal en México no puede entenderse solamente como una disputa entre cárteles, sino como parte de un entramado donde confluyen militarización, economías extractivas, energía, política local, intereses empresariales y zonas grises del Estado. En ese sentido, conceptos como paramilitarismo, guerra civil moderna y monopolio de la violencia no aparecen como adornos teóricos, sino como categorías centrales para explicar la dimensión política del fenómeno.

Uno de los aspectos más interesantes es la inclusión del tema energético. El libro busca sacar la discusión del terreno habitual del narcotráfico y llevarla hacia una pregunta más incómoda: ¿quién se beneficia de la violencia? La pregunta “¿Cui bono?” apunta precisamente a eso. Si la violencia produce despojo, control territorial, desplazamiento, contratos, rutas, permisos, protección o acceso a recursos, entonces no puede analizarse únicamente como desorden; también debe analizarse como mecanismo de poder.

La parte final actualiza esa hipótesis al periodo de la 4T y a las llamadas redes criminales de “nueva generación”. Esto abre una discusión relevante: si el modelo inaugurado por Los Zetas fue excepcional o si, por el contrario, terminó convirtiéndose en una plantilla para nuevas formas de criminalidad organizada en México y en la región.

La principal fortaleza del libro es su ambición explicativa.

En suma, Cárteles Inc. es una obra relevante para quienes buscan entender la violencia mexicana más allá de la narrativa convencional de “cárteles contra cárteles”. Su propuesta central apunta a que el crimen organizado contemporáneo no es solo una anomalía del Estado, sino una forma de poder que se articula con mercados, territorios, instituciones y sectores estratégicos. Esta obra es una contribución importante para discutir la evolución criminal en México desde una perspectiva más profunda, más incómoda y menos complaciente.

(*) Carlos Seoane Noroña es consultor internacional en gestión de riesgos, manejo de crisis y seguridad corporativa, con más de 38 años de experiencia en el sector y socio director de Seoane Consulting Group. Es columnista de El Universal, autor del libro ¿Qué podría salir mal? y especialista en protección ejecutiva, investigaciones y gestión de crisis.