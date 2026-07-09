Clima de hoy en Los Ángeles para este jueves 9 de julio

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para vivir un jueves con cielos sin presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:49 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:07 h. En total tendremos 14 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 82 grados Fahrenheit (18 y 28ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.