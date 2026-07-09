Quién es el doctor Hussam Abu Safiya detenido por Israel en Gaza y por qué se teme por su vida

El abogado de un destacado médico palestino de Gaza, detenido sin cargos por las autoridades israelíes durante más de 18 meses, ha declarado a la BBC que teme por la vida de su cliente.

Nasser Odeh declaró que cuando visitó al doctor Hussam Abu Safiya hace una semana en un tristemente célebre centro de interrogatorios llamado Rakefet, su cliente estaba tan brutalmente golpeado que no pudo reconocerlo.

“Estuvo a punto de perder el conocimiento varias veces”, dijo Odeh sobre su encuentro.

“Nos contó que había sido víctima de una violencia extrema dentro de la prisión, especialmente el día de la visita”.

En un comunicado a la BBC, el Servicio Penitenciario de Israel rechazó la versión de los hechos, calificándola de falsa.

El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado al gobierno que responda a una petición que exige la liberación de Abu Safiya y otros 13 médicos palestinos de Gaza que se encuentran detenidos sin cargos en Israel.

Según Odeh, Abu Safiya afirmó que más de cinco guardias de prisión lo agredieron con las manos, porras y martillos tras una apelación contra su detención el mes pasado ante el Tribunal Supremo de Jerusalén, y que no había recibido ningún tratamiento médico.

“Me costaba reconocer sus rasgos. Tenía moratones por toda la cara, alrededor de los ojos, en el cuello y en las orejas. Las marcas de palizas y torturas eran claramente visibles en su rostro”, contó el abogado.

“Estaba exhausto y tenía dificultad para respirar, en un estado físico, psicológico y mental muy delicado”, añadió.

“Dijo claramente: ‘Estoy viviendo un infierno. Lo que sufro cada día es inimaginable. Creo que alguien ha decidido matarme'”.

Odeh afirmó que no había perdido la esperanza de volver a ver a su cliente.

“Espero verlo pronto fuera de prisión”, dijo. “Su lugar está fuera de la cárcel, su lugar está en el hospital”.

Pero le costaba repetir las palabras que Abu Safiya le dijo: “Gracias, Nasser, pero creo que esta será la última vez que nos veremos”.

Director de un hospital

Según la ONU, Abu Safiya era director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, donde atendía a pacientes mientras la zona se encontraba bajo un “asedio casi total” por parte de las fuerzas israelíes.

Fue detenido en diciembre de 2024, cuando el ejército israelí obligó a pacientes y personal médico a abandonar el hospital, alegando que era un “bastión terrorista de Hamás”.

En aquel momento, la Organización Mundial de la Salud pidió el cese de los ataques contra hospitales en Gaza.

Saeed Qaq / Getty: La situación del doctor ha provocado manifestaciones en Israel, como esta en Tel Aviv.

Las imágenes que circularon en aquel momento mostraban a Abu Safiya caminando entre los escombros, vestido con su bata blanca de médico, hacia un vehículo blindado israelí antes de ser llevado para ser interrogado.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declaró a la BBC que el hombre fue detenido por su presunta implicación en actividades terroristas y por ostentar un cargo en Hamás.

Abu Safiya tenía el rango de coronel en el Departamento de Salud del Ministerio del Interior de Gaza, en una agencia que proporcionaba tratamiento médico a las fuerzas de seguridad, la policía y sus familias.

Sin embargo, el personal médico y las organizaciones de ayuda internacional que trabajaron con Abu Safiya niegan que haya cooperado con Hamás o que haya trabajado para ellos.

El médico se encuentra detenido en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales, que autoriza a los militares a arrestar en Gaza a toda persona sospechosa de representar un riesgo para la seguridad y mantenerlos presos durante un período indefinido y sin cargos.

El Servicio Penitenciario de Israel ya ha recibido duras críticas por el trato que da a los presos y detenidos palestinos, críticas que rechaza.

En noviembre de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura manifestó su profunda preocupación por los informes que indicaban “una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados” contra los detenidos palestinos en las cárceles israelíes.

En el mismo mes, la organización Médicos por los Derechos Humanos con sede en Israel afirmó que al menos 94 prisioneros y detenidos palestinos habían muerto bajo custodia israelí en menos de dos años.

El Servicio Penitenciario de Israel (SPI) declaró a la BBC que las acusaciones sobre el trato recibido por Abu Safiya, detalladas por su abogado, eran falsas y carecían de fundamento.

Alegando motivos de privacidad y seguridad, la agencia israelí no proporcionó información sobre el estatus de la detención, el lugar de detención o el estado médico, pero afirmó que todos los presos y detenidos están recluidos de conformidad con la ley y reciben atención médica según las directrices del Ministerio de Salud.

El SPI añadió que rechaza las acusaciones de abuso, tortura, inanición o denegación de tratamiento médico.

BBC: El abogado del doctor dijo que su cliente denuncia estar sufriendo violencia en la prisión.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han emitido comunicados exigiendo medidas en el caso de Abu Safiya. Su portavoz lo calificó de “verdaderamente espantoso”.

Médicos por los Derechos Humanos Israel afirmó que debe ser trasladado de inmediato, recibir tratamiento médico urgente y ser visitado por un juez.

La organización también presentó una petición ante el Tribunal Supremo en abril solicitando la liberación de Abu Safiya y otros 13 médicos palestinos de Gaza que se encuentran detenidos en Israel sin cargos.

El lunes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria adoptó una opinión en la que califica de arbitraria la detención de Abu Safiya por parte de Israel e insta a su liberación inmediata.

El panel de expertos independientes también afirmó que el caso era uno de varios que se le habían presentado y que “podrían indicar una práctica generalizada o sistemática de detención arbitraria en el país”.

La BBC se ha puesto en contacto con el Servicio Penitenciario de Israel para recabar comentarios sobre las conclusiones del grupo de trabajo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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