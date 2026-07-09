Rvssian, listo para tener su propia historia

Es posible que media humanidad haya disfrutado, bailado o cantado alguna de las canciones de Rvssian. Solo que muy poca gente sabe quién es este chico.

Pero eso podría cambiar muy pronto, porque el productor jamaiquino, que está detrás de éxitos de artistas como Bad Bunny, Rihanna, Carlos Santana y Rauw Alejandro, está determinado a cambiar su historia.

“Algunos fans y la gente me han preguntado si debería lanzar un álbum”, dijo. “Es como el momento correcto, y así me siento también”.

Rvssian, sobrenombre que le dieron en la escuela cuando era pequeño porque el único de tez blanca en una isla predominantemente con habitantes de raza negra, ya lanzó dos temas del que será su disco debut, “Pongo” —junto a Rauw Alejandro— y más recientemente “Tattuu”, junto al cantante panameño Sech, y el productor, compositor y cantante de Lagos, Nigeria, Lojay.

Esta mezcla de culturas, ritmos y sonidos de diversas partes del mundo son una de las características de la música de Rvssian, y también lo será de su álbum debut, donde aparecerán muchos otros invitados de los que prefirió guardar los nombres hasta que estrene el disco.

“Me gusta mezclar la cultura, y creo que, la gente puede pensar que Sech es de Panamá, yo soy de Jamaica, Lojay es de Nigeria, y que somos muy diferentes, pero creo que somos más parecidos que diferentes”, dijo. “Porque si dicen que Jamaica se inspiró en el reggaetón, pueden decir que viene de Panamá, y de Panamá se inspiraron en Jamaica, y de Jamaica nos inspiramos en África”.

Las mezclas de Rvssian, cuyo nombre de pila es Tarik Luke Johnston, son famosas porque une el dancehall con el reguetón, como ha sucedido con temas como “Krippy Kush”, con Farruko y Bad Bunny. La canción, uno de los himnos del trap latino, ha superado las 900 millones de reproducciones.

“Santa”, con Rauw Alejandro y Ayra Starr, también es un éxito masivo que fusiona ritmos afrobeat y urbanos. Y “Si tú lo dejas”, con Bad Bunny, Farruko y Nicky Jam, es uno de los temas clave en la explosión inicial del trap en español.

El álbum de Rvssian aún no tiene fecha de salida, aunque se sabe que verá la luz a finales de este año y que incluirá unos catorce cortes. Luego del estreno, el productor emprenderá una gira en la que tendrá invitados dependiendo de la plaza en la que actúe.

Con tanta atención sobre sí, Rvssian no ve un mejor momento para presentarse como protagonista de su propio álbum.

“No quiero hacerlo cuando nadie esté interesado”, dijo. “Quiero hacerlo mientras sigo corriendo y mientras tenga la pasión para hacerlo […] Y solo para tener mi historia y parte de mi legado”.