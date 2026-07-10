Incendios en España dejan muertos y desaparecidos: el fuego arrasa miles de hectáreas

Un devastador incendio forestal en el sur de España dejó al menos 12 muertos y 23 personas sin localizar, mientras cientos de bomberos y militares continuaban este viernes las tareas para controlar las llamas y buscar posibles víctimas.

El fuego comenzó el jueves en las inmediaciones de Los Gallardos, una localidad de la provincia de Almería, en Andalucía, al sureste del país. La zona se encuentra cerca de la costa mediterránea y recibe numerosos residentes y turistas extranjeros durante el verano.

Las autoridades calificaron el episodio como uno de los incendios con peores consecuencias registrados en Andalucía. El balance seguía siendo provisional porque varias de las víctimas aún debían ser identificadas y continuaba la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

Las víctimas intentaban escapar de las llamas

Varias personas murieron al intentar abandonar la zona en vehículos o a pie. Cuatro cuerpos fueron hallados en un automóvil calcinado, y otras víctimas aparecieron tras intentar huir por caminos no recomendados por los servicios de emergencia.

Las autoridades explicaron que algunos vecinos recibieron instrucciones de permanecer dentro de sus viviendas debido a la cercanía del fuego, mientras que otros fueron evacuados por corredores considerados seguros. Sin embargo, el humo, el miedo y la rapidez con la que avanzaban las llamas llevaron a varias personas a buscar salidas alternativas.

Los equipos de rescate también investigaban si entre los desaparecidos podía haber excursionistas que se encontraban en áreas rurales o montañosas cuando comenzó el incendio.

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Más de 3,000 hectáreas quemadas

El fuego había arrasado entre 3,150 y 3,200 hectáreas, equivalentes a unas 7,900 acres. Según las autoridades, las llamas avanzaron cerca de 15 kilómetros —más de nueve millas— en apenas dos horas, impulsadas por el viento, las altas temperaturas y la vegetación extremadamente seca.

Unos 500 efectivos participaban en el operativo, incluidos bomberos forestales, fuerzas de seguridad, personal sanitario y miembros de la Unidad Militar de Emergencias. También fueron desplegados vehículos especializados y medios aéreos.

Al menos 148 personas permanecían realojadas fuera de sus viviendas mientras los equipos trabajaban para cerrar el perímetro del incendio y evitar nuevos avances.

Investigan la posible caída de un tendido eléctrico

Las primeras investigaciones apuntaban a la caída de un cable o poste eléctrico como posible origen del incendio. No obstante, la compañía Endesa indicó que la línea señalada no tenía tensión eléctrica, por lo que las causas todavía deben ser determinadas oficialmente.

Las condiciones meteorológicas complicaban las tareas de extinción. La llegada de rachas más fuertes de viento mantenía la preocupación por posibles reactivaciones y dificultaba el acceso a algunos sectores.

España enfrenta una temporada de alto riesgo

El incendio de Almería ocurre después de varias olas de calor que secaron grandes extensiones de vegetación en España. Cerca de 57,000 hectáreas ya se habían quemado en el país durante 2026, de acuerdo con datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales citados por Reuters.

Las autoridades han pedido a residentes y visitantes que respeten las órdenes de evacuación, no utilicen caminos alternativos y sigan únicamente la información difundida por los servicios de emergencia.

El gobierno de Andalucía habilitó el teléfono 677 904 624 para atender a familiares de las posibles víctimas y de las personas que todavía no habían sido localizadas.

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