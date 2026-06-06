Recomiendan a las víctimas de los incendios presentar un reclamo legal contra SCE

Abogados y miembros de la organización LA Fire Justice hicieron un llamado a la comunidad latina para que someta sus reclamos legales a tiempo contra Southern California Edison (SCE), la compañía responsable del mortal incendio Eaton, en enero de 2025 que cobró la vida de 19 personas y redujo a cenizas 9,000 hogares, estructuras y negocios.

La fecha límite para que cualquier individuo sobreviviente, documentado e indocumentado, propietario de casa o rentero presente algún reclamo legal vence el próximo 7 de enero de 2027.

El incendio comenzó la tarde del 7 de enero de 2025 en Eaton Canyon, en las montañas de San Gabriel, y fuertes ráfagas de los de Santa Ana impulsaron las llamas hacia las comunidades situadas en las estribaciones, particularmente Altadena. Fue el quinto incendio forestal más mortífero y el segundo más destructivo en la historia de California. El fuego fue totalmente contenido el 31 de enero, tras haber ardido durante 24 días.

“Hace más de un año que el incendio de destruyó hogares, vidas y negocios. Pero para muchas de las familias latinas, el fuego no terminó cuando se apagaron las llamas”, declaró la abogada Maribel Medina, de LA Fire Justice. “Todavía siguen luchando. Tal vez perdieron su hogar, sus negocios, sus pertenencias, su sentido de seguridad y tal vez sienten que nadie está luchando por ellos y ellas…pero no los hemos olvidado”, añadió.

LA Fire Justice, una coalición compuesta por abogados de incendios forestales de Los Ángeles fue la primera en identificar una torre de transmisión abandonada como el origen del incendio.

Utilizando fotogrametría 3D, los expertos en origen y causa del incendio realizaron escaneos físicos del Cañón Eaton y construyeron un modelo digital detallado que identifica el punto exacto de origen: la Torre 208, una torre de transmisión de Southern California Edison que había estado fuera de servicio por más de 50 años.

Urgen a los latinos a presentar una queja formal. Crédito: Impremedia

“Edison sabía que las torres inactivas representaban un peligro”, dijeron los miembros de LA Fire Justice.

Después del Incendio Kincade de 2019, PG&E fue multada con 40 millones de dólares por un incendio iniciado en una línea abandonada y Edison no tomó medidas para retirar su torre inactiva en el Cañón Eaton.

LA Fire Justice sostiene que Southern California Edison es responsable del desastre, y sus abogados y expertos están construyendo el caso para demostrarlo.

Elvia Soto, representante comunitaria de LA Fire Justice y sobreviviente del Incendio Eaton, quien perdió su propio hogar, ahora trabaja para asegurar que sus vecinos reciban la ayuda que necesitan y merecen.

“Sé lo que se siente perderlo todo y no saber a dónde acudir”, dijo Soto. “Conozco el miedo. Conozco el dolor y la pérdida. Y sé lo que significa que alguien se siente frente a usted y le diga: estamos aquí, lo vemos y vamos a luchar por usted. De eso se trata hoy. Nadie debería pasar por esto solo”.

Pocos latinos han hecho reclamos legales

Si bien la población total de Altadena era de 42,777 en 2025 y el 27% de ese total eran residentes latinos, apenas un porcentaje mínimo [150 a 200, aproximadamente] han entablado demandas individuales contra SCE, una de las compañías de electricidad más grandes de Estados Unidos, encargada de suministrar energía a millones de personas en el sur, centro y costa de California.

La abogada no pudo dar a conocer el monto de las ofertas que ha presentado SCE a los damnificados, “porque todo depende de si la persona perdió su hogar completamente, si rentaba o el número de personas que vivían allí, entre otros factores”.

Sin embargo, manifestó que SCE está ofreciendo cantidades que no serían suficientes para que las familias reconstruyan sus hogares y sus vidas.

“Les está dando una cantidad que es equivalente como al 50 % del costo actual para reconstruir un hogar”, indicó. “También, son importantes los pagos para daños emocionales; si las familias tienen hijos o menores de edad. Ellos también tienen el derecho legal de recibir una compensación”.

La abogada alertó a la comunidad latina para que no firme acuerdos con SCE, particularmente donde exista la cláusula que establece que, si reciben dinero o alguna compensación, quedan inhabilitados para entablar un reclamo legal después de que firmen el documento.

“Esa es una cláusula bastante severa”, subrayó, al tiempo que criticó a la compañía de electricidad por haberle dado este año una compensación de $16.6 millones al presidente y director ejecutivo Pedro J. Pizarro.

Por ello, enfatizó que es importante que la comunidad latina conozca sus derechos si sufrió daños por el humo del incendio Eaton, si se era dueño de casa, si rentaba o si cualquier residente de Altadena persona sufrió cualquier daño emocional a causa del siniestro.

Agregó que el estatus migratorio no representa ningún impedimento para ser compensado mediante un reclamo legal.

“Nadie debe vivir con miedo por tratar de ejercer sus derechos”, manifestó la abogada Medina. “Incluso si la persona ya hizo una reclamación a su seguro, todavía puede calificar para más dinero. Edison, que causó el incendio, quiere contar con el silencio de la comunidad latina. Pero nosotros no vamos a permanecer en silencio”.

“Justicia para todos”

Armando Ramírez, copropietario del restaurante El Portal, junto con su padre Abel, recordó entre lágrimas la pesadilla que vivieron el 7 de enero de 2025.

“Teníamos que atender una fiesta importante y nos llegó una llamada porque querían localizar a mi papá”, dijo Armando. “Nos dijeron que había una candelita [fuego] arriba de su casa…mi mamá [Rosalia Ramírez, de 74 años] estaba sola”.

Cuando decidió ir para proteger a su madre, el fuego estaba más fuerte. Se llevaron consigo lo más que pudieron, pero Armando se quedó a “salvar” la casa, rociándola con una manguera.

Como había acordado con su padre, Don Javier ya no le pudo avisar del peligro.

“Papá, nos avisas cuando veas que la lumbre pasa la montaña”, había sido el acuerdo con Don Abel.

De repente no hubo aviso.

Armando y su amigo Mario decidieron irse de la escena, y encontraron a Don Abel tomando fotos en la calle.

Un bombero y la policia les advirtieron: “¡Váyanse, su vida vale más que su casa!”.

“Recuerdo claramente que a mi lado cayó el tronco de un árbol que se estaba quemando”, contó Armando Ramírez.



Rosalía y Mario Cáceres perdieron su hogar en el incendio

Crédito: Impremedia

Por fortuna, la casa de su padre no se incendió. De hecho, fue la única de Carriage House Road que quedó de pie. Entre seis y siete hogares fueron reducidos a escombros.

Al día siguiente, Don Abel, de 84 años, pudo constatar que su casa, donde ha vivido más de cuatro décadas, solamente había sufrido leves danos por el agua y el humo.

Y, ahora, entre el litigio que ha iniciado contra SCE, expreso que espera justicia.

“Ojalá que la justicia no sea solo para mí, sino para todos los afectados. Es justo y necesario”, dijo.

SCE realiza pagos a más de 1,200 miembros de la comunidad por el Incendio Eaton

Southern California Edison anunció el pago realizado a más de 1,200 reclamantes individuales del incendio Eaton, a través del Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales.

“Cada pago representa un paso adelante para alguien después del incendio Eaton”, afirmó Pedro J. Pizarro, presidente y director ejecutivo de Edison International, la empresa matriz de SCE. “Seguimos enfocados en hacer avanzar las reclamaciones de la manera más eficiente y considerada posible, reconociendo la importancia que tiene el apoyo oportuno para la recuperación”.

Ofertas y pagos rápidos

El Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales fue creado para ofrecer una compensación a la par con los valores de liquidación de reclamos similares en juicios pasados por incendios forestales, con un enfoque más simplificado y rápido que el de una demanda judicial.

Este programa abarca los reclamos de propietarios e inquilinos por la pérdida total o parcial de estructuras, la pérdida de propiedades comerciales, la interrupción de actividades empresariales, los daños no causados directamente por el fuego (tales como los provocados por humo, hollín o ceniza), las lesiones físicas y la pérdida de vidas.

Cómo presentar un reclamo

• Para presentar un reclamo y acceder a orientación detallada en inglés y español, visite la página web del Programa de Compensación para la Recuperación de Incendios Forestales (Wildfire Recovery Compensation Program).

• Para recibir asistencia personalizada en varios idiomas, llame al 888-912-8528. También hay citas presenciales disponibles para orientar a los reclamantes sobre los requisitos y ayudarles a iniciar el proceso.

• Para las firmas que representan a múltiples reclamantes elegibles, existe un proceso de admisión masiva disponible. Envíe un correo electrónico al equipo para comenzar.

• Las ofertas se entregan en un plazo de 90 días a partir de la presentación de un reclamo debidamente documentado y sustancialmente completo. Más del 70% de las ofertas han sido aceptadas, y hay más pendientes de resolución.

• Los pagos se efectúan en un plazo de 30 días una vez que se han cumplido todas las condiciones estipuladas en el acuerdo de liquidación.

• Muchas de las ofertas y pagos se están procesando en una fracción de ese tiempo.

• El programa es voluntario y estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026.

Se alienta a quienes necesiten ayuda para dar seguimiento a un reclamo existente, obtener una actualización de su estado o recibir asistencia para presentar un nuevo reclamo, a comunicarse con el equipo de soporte especializado al 888-912-8528.

¿Necesitas ayuda legal?

Los interesados pueden llamar al (626) 684-3315 o visitar el 221 E. Walnut St., Suite 100. Pasadena, CA 91101