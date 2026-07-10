Terror en un vuelo de Ryanair: una ventanilla se desprendió y un pasajero quedó con la cabeza fuera del avión

Un vuelo de Ryanair vivió momentos de pánico este viernes cuando una ventanilla se desprendió en pleno vuelo y un pasajero quedó parcialmente fuera del avión, con la cabeza y los hombros expuestos al exterior.

El Boeing 737 había despegado de Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania, cuando se produjo el incidente, que provocó una rápida despresurización de la cabina y el despliegue de las máscaras de oxígeno.

El pasajero, un ciudadano serbio de 61 años que estaba sentado junto a la ventanilla, fue impulsado hacia la abertura. Su esposa lo sujetó de las piernas y otros viajeros colaboraron para mantenerlo dentro del avión hasta que lograron colocarlo nuevamente en su asiento, según testimonios recogidos por medios europeos.

El pasajero fue trasladado a un hospital

El piloto declaró la emergencia y regresó al aeropuerto de Tesalónica, donde el avión aterrizó sin nuevos inconvenientes. El pasajero fue trasladado a un hospital con quemaduras por fricción y otras lesiones, aunque su vida no correría peligro.

Ryanair confirmó que el vuelo regresó poco después del despegue luego de que se desprendiera una ventanilla y que una persona necesitó atención médica. Los demás pasajeros fueron enviados posteriormente hacia Alemania en otro avión.

Las causas del incidente permanecen bajo investigación. Informaciones preliminares indican que un fragmento procedente de uno de los motores podría haber golpeado la ventanilla y provocado su desprendimiento, pero esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

Videos difundidos después del aterrizaje mostraron los daños en la ventanilla, las máscaras de oxígeno colgando del techo y el interior de la aeronave cubierto con restos de materiales.

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