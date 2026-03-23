¿Puede tu celular derribar un avión? El verdadero motivo por el que te piden apagarlo

¿Alguna vez te has sentado en tu asiento, te has abrochado el cinturón y has escuchado a la tripulación dar las instrucciones de seguridad mientras tu mente estaba en otra parte? Hay una frase que siempre se repite por los altavoces en cada vuelo comercial y que nos exige apagar nuestros dispositivos o desconectar las redes inalámbricas.

Se trata de una función básica presente en todos los teléfonos inteligentes de la actualidad, desde el modelo más exclusivo de Apple hasta el dispositivo Android más económico que puedas encontrar en el mercado.

Sin embargo, muchas veces simplemente ignoramos esta indicación. Solemos considerarla una regla bastante anticuada y una reliquia de los primeros días de la telefonía móvil que ya no tiene sentido en nuestra era hiperconectada. Quienes analizamos gadgets y redes de telecomunicaciones a diario sabemos que la tecnología detrás de las conexiones es sumamente compleja.

Tu smartphone, por más inofensivo que parezca descansando en tu bolsillo, tiene muchísima más potencia de transmisión de la que imaginas. A continuación desglosamos qué pasa realmente si no activas esta opción y si de verdad sirve de algo cuando estás volando a miles de metros de altura.

El accidente en La Guardia y el miedo a volar

Cuando suceden tragedias impredecibles en el mundo de la aviación, resulta completamente inevitable que los pasajeros nos cuestionemos absolutamente todo lo que pasa dentro de la cabina y sintamos cierta ansiedad al momento de volar. Hace muy poco tiempo el mundo entero despertó con la lamentable noticia de un aparatoso accidente aéreo ocurrido en el concurrido aeropuerto de La Guardia en la ciudad de Nueva York. Un avión de la aerolínea Air Canada chocó trágicamente contra un camión de bomberos en la pista durante la noche y este terrible suceso resultó en la dolorosa pérdida de dos pilotos.

Al leer titulares tan impactantes y tristes sobre este suceso, cualquier pasajero frecuente se puede preguntar si un detalle tan simple como olvidar activar el modo avión puede incidir en una catástrofe de tal magnitud.

Surge la duda sobre si dejar el teléfono encendido buscando señal puede volver locos los controles de la aeronave y causar una colisión fatal en la pista de aterrizaje. La respuesta directa y tranquilizadora para todos es que tu celular no derribará un avión. El trágico caso de La Guardia fue estrictamente una colisión en tierra que involucró vehículos de emergencia pesados y una serie de factores operativos terrestres muy distintos.

Debes tomar en cuenta que olvidar esta regla no significa el fin del mundo ni hará que los motores de la aeronave se apaguen mágicamente en el aire. No obstante, la aviación comercial moderna depende de la precisión absoluta y comunicación clara. Es justamente en este punto crítico donde tu dispositivo móvil entra en juego de una manera que podría resultar bastante peligrosa, o al menos muy estresante, para los verdaderos profesionales que están a los mandos.

El problema del 5G y las ondas de radio en el aire

Para entender a fondo el verdadero impacto de tu teléfono celular a gran altitud hace falta mirar cómo busca señal de manera constante. Cuando estás caminando por la calle en tierra firme tu dispositivo se conecta a la antena más cercana con un nivel de energía bastante bajo y muy estable. Pero la historia cambia drásticamente cuando vas volando a más de 800 kilómetros por hora entre las nubes. Al no encontrar una red cercana de forma rápida tu smartphone entra en pánico y aumenta su potencia al máximo para intentar conectarse desesperadamente a las diferentes torres terrestres que vas sobrevolando.

Esa búsqueda incansable y agresiva de señal emite potentes ondas de radio que pueden causar interferencia electromagnética directa en los delicados sistemas de navegación del avión. Si alguna vez dejaste tu celular cerca de un altavoz o una radio antigua justo antes de recibir un mensaje de texto, seguramente escuchaste un zumbido fuerte, rítmico y sumamente molesto.

Ese mismo ruido de estática es el que pueden llegar a escuchar los pilotos y los controladores aéreos en sus auriculares si decenas de pasajeros dejan sus celulares encendidos al mismo tiempo dentro de la cabina.

Además de la molesta estática en el sistema de audio de la tripulación, la llegada masiva de las veloces redes móviles ha complicado muchísimo todo este panorama. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha expresado abiertamente su profunda preocupación por las frecuencias de la red 5G en la banda C. Estas nuevas y potentes frecuencias operan peligrosamente cerca de las que usan habitualmente los radioaltímetros de los grandes aviones comerciales.

Estos sofisticados instrumentos son de vital importancia para la navegación porque miden la distancia exacta entre el vientre del avión y el suelo durante los aterrizajes con poca visibilidad. Cualquier tipo de interferencia externa en los altímetros podría dar lecturas erróneas en los momentos más críticos de todo el vuelo, poniendo en riesgo innecesario la seguridad de todos los que van a bordo.

Los verdaderos beneficios de desconectar tu móvil al volar

Llegados a este punto del análisis es muy normal preguntarse si esta pequeña opción en los ajustes de nuestro teléfono de verdad sirve y ofrece beneficios tangibles en el mundo real. La respuesta definitiva es un rotundo sí. Las enormes ventajas de esta simple acción manual aplican tanto para la tranquilidad mental de la tripulación de la aeronave como para ti como usuario de tecnología.

Primero que nada garantizas comunicaciones limpias y seguras durante todo el trayecto. La seguridad integral de un vuelo depende en gran medida de que los pilotos puedan escuchar claramente las indicaciones precisas de la torre de control. Al apagar tus conexiones evitas malentendidos que podrían ser fatales por culpa de la estática en el peor momento posible.

También ayudas a la protección de los altímetros de la aeronave. Con la rápida expansión global de la tecnología 5G resulta más importante que nunca evitar cruces de señal con los sensores que calculan la altura exacta sobre el terreno durante la fase de descenso.

Activar esta función en tu pantalla no es una conspiración de las aerolíneas para aburrirte durante el viaje, sino una medida de cortesía básica y de estricta seguridad tecnológica. Todos deberíamos respetarla religiosamente para tener un viaje mucho más tranquilo y permitir que los profesionales del aire hagan su complejo trabajo sin ningún tipo de distracciones.

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