Camila Sodi rompe el silencio sobre su cirugía de matriz: “Tenía un tumor”.

La actriz mexicana Camila Sodi decidió compartir una mirada profunda al proceso que vivió el pasado mes de junio, cuando se tuvo que someter a una histerectomía, cirugía que se basa en la extirpación del útero.

Por medio de sus redes sociales, la protagonista de historias como “Camino a Marte” y “Niñas Mal” compartió algunos detalles sobre el procedimiento quirúrgico y la etapa de recuperación que vivió durante las últimas semanas.

De acuerdo con su testimonio, la detección de una masa benigna fue la que propició una movilización y tratamiento oportuno para evitar complicaciones futuras.

“Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido del tamaño de una toronja, pues ya no había de otra”, explicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Una vez identificada la raíz de sus malestares físicos, admitió que la decisión fue sencilla, aunque llena de miedos: “Cuando te toca, te toca (…) Es mejor no tener más dolor y tumores dentro de nosotros”, añadió.

Camila Sodi y su proceso de recuperación

Otro de los temas que la histrionisa abordó durante su charla fue el proceso de recuperación que aún se encuentra atravesando. Y es que según la recomendación médica, debe permanecer en descanso absoluto durante seis semanas.

“Las dos primeras semanas está rudo, estás sobreviviendo, literal. Hay que darle chance al cuerpo de que se desinflame”, comentó la estrella de la pantalla chica.

Pese a que hoy se toma todo con calma, hubo un momento en el que la espera fue incontenible: “Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro”, señaló.

Mientras tanto, Camila Sodi utiliza su tiempo de recuperación para reencontrarse con actividades de las que disfruta y las que su apretada agenda no le permite realizar de forma constante: “Amo consumir series y películas… leer”, comentó para finalizar.

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