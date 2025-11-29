Camila Sodi destapa el inesperado momento que vivió junto a Michael Jackson

El nombre de la actriz Camila Sodi se volvió tendencia en redes sociales luego de contar una anécdota que vivió junto al cantante Michael Jackson, pues aseguró que fue ella quien lo convenció de unirse a una fiesta en la que se encontraba Nueva York.

En una entrevista concedida a Yordi Rosado, la protagonista de cintas como “Cómo cortar a tu patán” y “Camino Amarte” reveló detalles de su interacción con el ‘Rey del Pop’ varios años atrás.

“No quería salir Michael Jackson de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho“, dijo ante las cámaras del programa en YouTube.

Si bien Camila Sodi no dio detalles de qué fiesta propició el encuentro entre ambos famosos, los internautas no tardaron en especular que se habría tratado de la boda de su tía Thalía y del empresario musical Tommy Mottola, quien en ese entonces mantenía una amistad estrecha con el artista multipremiado.

Al ser cuestionada por el entrevistador Yordi Rosado sobre el encuentro con Michael Jackson y si este le había ocasionado nervios, la también escritora aseguró haberse sentido muy segura para entablar conversación con él.

“No me causó nada… creo que por eso me mandaron a mí“, respondió entre risas sobre el recuerdo que atesora junto al cantante fallecido en junio de 2009.

Además de hacer mención de esta insólita reunión, Camila Sodi habló sobre su más reciente proyecto: “El pequeño libro del duelo”, obra literaria en la que plasmó el duro proceso que vivió como resultado de la muerte de su madre Ernestina.

“Hoy abro una parte muy íntima de mí: escribí un libro sobre el duelo. Siento profunda gratitud y vulnerabilidad poder por fin compartirlo, sale en noviembre (…) Mi deseo es que estas páginas acompañen, sostengan y sirvan de luz en los momentos más oscuros“, declaró.

