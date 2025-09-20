Camila Sodi lanzará un libro inspirado en el duelo por la muerte de su mamá

A menos de un mes de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Ernestina Sodi, la estrella mexicana Camila Sodi ha anunciado que debutará como escritora gracias a “El pequeño libro del duelo”, proyecto en el que plasmó el duro proceso que vivió desde la partida de su madre.

De acuerdo con el comunicado compartido desde su cuenta de Instagram, la obra literaria se lanzará en su versión digital el próximo 8 de noviembre, un día antes de cumplirse un año del fallecimiento de su madre, quien en vida escribió más de 5 libros, siendo uno de ellos el relato del secuestro que vivió junto a su hermana Laura Zapata, bajo el título “Líbranos del mal”.

“Hoy abro una parte muy íntima de mí: escribí un libro sobre el duelo. Siento profunda gratitud y vulnerabilidad poder por fin compartirlo, sale en noviembre“, explicó dentro de la publicación que dio una mirada al proceso creativo detrás de este proyecto.

Y es que para la sobrina de la cantante Thalía, las páginas de este libro representan una oportunidad de reflexión y desahogo que quiere compartir con aquellos que atraviesan una situación similar: “Mi deseo es que estas páginas acompañen, sostengan y sirvan de luz en los momentos más oscuros”, dijo dentro de su mensaje.

“Es un proyecto muy íntimo y significativo para mí. Quiero que acompañe, sostenga y sirva de luz en los momentos más oscuros“, reiteró la histrionisa que ha participado en historias como “Camino a Marte” y “Amor de mis amores”.

Para finalizar su gran anuncio, Camila Sodi invitó a sus seguidores a no perderse la presentación oficial del libro en físico, programada para el lunes 11 de noviembre en la ciudad de México: “Me haría muchísima ilusión que mi gente más cercana me acompañe en este momento tan especial, ¡Gracias por ser parte de mi camino!”, externó.

En respuesta, la famosa de 39 años recibió miles de muestras de cariño y apoyo en forma de comentarios bajo su post. Dentro de los más destacados se encuentran: “Que orgullo. No puedo esperar a tener uno en mis manos, leerte y acompañarte. Felicidades por esto para ti y para todos”, “Te amo y te adoro, felicidades por este bello proyecto” y “¡Qué emoción ver todo esto! Tu energía siempre tan especial, seguro el libro será un tesoro”, entre otros.

