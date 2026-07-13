Disección aórtica puede provocar una hemorragia interna grave: rara afección cardíaca causó muerte del senador Graham

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, murió la noche del sábado a los 71 años. Según un informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia, la causa fue una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.

Las autoridades forenses precisaron que el certificado de defunción quedará pendiente hasta completar las pruebas toxicológicas y los análisis microscópicos correspondientes. ¿Pero de qué se trata una disección aórtica?

Según explicó a NBC News la Dra. Ann Marie Navar, cardióloga del Centro Médico UT Southwestern de Dallas, una disección aórtica es un desgarro en la capa interna de la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón. Esa lesión puede provocar una hemorragia interna grave y, en última instancia, insuficiencia orgánica, ya que la disección puede bloquear el flujo sanguíneo hacia el propio corazón o hacer que la sangre se acumule alrededor de este, comprimiendo el corazón e impidiéndole bombear sangre al cuerpo.

De acuerdo con la Clínica Mayo, citada por varios medios, la sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas interna y media de la aorta se separen, y si logra atravesar la pared externa de la arteria, la afección suele resultar mortal.

Una condición poco frecuente pero letal

Los especialistas coinciden en que se trata de un cuadro infrecuente, aunque posiblemente subdiagnosticado: alrededor de 13,000 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de una disección aórtica, según un informe publicado en el Journal of the American College of Cardiology. El grupo de mayor riesgo lo conforman los hombres de 60 años o más con presión arterial alta o aterosclerosis.

Lo más alarmante, según los médicos, es su carácter repentino: una disección aórtica puede ocurrir sin previo aviso y puede ser mortal rápidamente. Los síntomas suelen parecerse a los de un ataque cardíaco, con dolor repentino e intenso en el pecho, el cuello, la mandíbula o la espalda, dificultad para respirar o pérdida del conocimiento.

La propia Navar advirtió sobre la estrecha ventana de tiempo para actuar: si el diagnóstico llega a tiempo, una cirugía de emergencia puede salvar la vida, pero cuando el desgarro avanza demasiado rápido y no hay margen para llegar a un hospital, el desenlace suele ser fatal.

Circunstancias de la muerte de Graham

De acuerdo con el audio de los servicios de emergencia, una mujer llamó desde Baltimore para reportar que el senador Graham sufría un dolor en el pecho y que se encontraba solo en su vivienda de Capitol Hill.

Senador Lindsey Graham | Archivo. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Los paramédicos inicialmente no pudieron acceder a la casa porque la puerta estaba cerrada con llave, pero finalmente lograron iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, recogió el medio El Comercio.

Factores de riesgo

Además de la hipertensión, hay varios factores de riesgo que pueden contribuir a una disección aórtica: aneurisma aórtico, aterosclerosis, enfermedades del tejido conectivo como síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, válvula aórtica bicúspide, síndrome de Turner, vasculitis, coartación de aorta, antecedentes de cirugía o cateterización cardiaca, traumatismo torácico, ejercicio extenuante, levantar mucho peso y consumo de cocaína.

Factores más importantes

La hipertensión arterial es el factor más asociado, y puede estar presente en una gran proporción de casos. La aterosclerosis también se relaciona con el problema, sobre todo en personas de mayor edad.

Factores estructurales y genéticos

Las alteraciones de la pared aórtica aumentan el riesgo, especialmente los trastornos del colágeno y del tejido conectivo. En este grupo entran Marfan, Ehlers-Danlos y la ectasia anuloaórtica.

Desencadenantes y contextos

Algunas disecciones aparecen tras esfuerzos intensos, traumatismos o consumo de cocaína, que pueden precipitar el evento en personas predispuestas. También se han asociado con intervenciones previas sobre el corazón o la aorta.

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