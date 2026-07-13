Hilary Duff revela sin tapujos todos los procedimientos estéticos que se ha hecho

A sus 38 años, Hilary Duff pasó de ser la icónica Lizzie McGuire a convertirse en una de las voces más auténticas de Hollywood cuando se trata de envejecer con gracia… y con un poco de ayuda tecnológica.

Lejos de los discursos evasivos que suelen poblar las alfombras rojas, la cantante de “Come Clean” decidió ser transparente sobre los procedimientos estéticos que la mantienen radiante, confesando que hace “todas las cosas” y que no le tiembla el pulso (ni la frente) a la hora de probar lo último en bienestar facial.

En una reciente entrevista con People, Duff, quien acaba de estrenar su papel como embajadora y socia creativa de la campaña Fruit Fusion para Bath & Body Works, soltó una bomba de sinceridad que revolucionó las redes sociales.

“Me encanta el Botox. Estoy obsesionada con el microneedling y los tratamientos faciales de esperma de salmón“, reveló y añadió que estos últimos funcionan “de maravilla”.

Lo que para muchos suena a ciencia ficción, para la artista es el Santo Grial del rejuvenecimiento, una tendencia coreana que promete regenerar la piel gracias a los nutrientes del ADN del salmón.

¿Qué más dijo Duff?

Pero la influencia de Hilary no se limita a su propio rostro. La estrella consiguió lo que parecía una misión imposible: que su marido, el músico Matthew Koma, se convierta en un fiel adepto a las sesiones de microneedling. “Está obsesionado. Le encanta”, confesó entre risas la intérprete.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2019, tienen tres hijos Banks, de 7 años; Mae, de 5, y el pequeño Townes, de 2. Ambos, se han mostrado muy felices por su relación.

En los últimos meses, la carrera musical de Hilary está viviendo un segundo aire espectacular. Actualmente inmersa en su gira “Lucky Me”, la cantante acaba de ofrecer dos conciertos con todas las localidades agotadas en el emblemático Kia Forum de Los Ángeles.

Durante una de esas noches, Duff se tomó un momento para compartir un discurso dulce y emotivo con sus fans, agradeciendo el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de dos décadas de carrera.

Seguir leyendo:

· Hilary Duff deslumbra en el arranque de su gira “The Lucky Me”

· Hilary Duff confiesa cómo el divorcio de sus padres marcó su primera separación

· Hilary Duff habló sobre la polémica con Ashley Tisdale: “Se sintió muy triste”