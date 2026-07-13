Hombre desnudo intenta secuestrar a una niña de 7 años en un parque de Portland y termina arrestado

Un hombre de 31 años fue arrestado el sábado por la noche en Portland, Oregon, luego de que presuntamente intentara secuestrar a una niña de 7 años en un concurrido parque frente al río Willamette, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 7:00 p.m. en Tom McCall Waterfront Park, uno de los espacios públicos más visitados de la ciudad.

Según la Policía de Portland, varias personas llamaron inicialmente al 911 para reportar que un hombre desnudo corría por el parque y que incluso había intentado golpear a uno de los presentes. Sin embargo, en ese momento no había agentes disponibles porque atendían otras emergencias.

Press Release: Man Arrested for Attempted Kidnapping of 7-year-old Girl in Waterfront Park

Link: https://t.co/8PqJHPCsve pic.twitter.com/mUKHgS4DXc — Portland Police (@PortlandPolice) July 12, 2026

Intentó arrebatarle la niña a su madre

Aproximadamente 12 minutos después de los primeros reportes, un nuevo llamado alertó que el sospechoso había sujetado a una niña de 7 años e intentaba llevársela por la fuerza.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al sospechoso nadando desnudo en el cercano río Willamette.

La investigación determinó que el hombre, identificado como Daniel Vasey, presuntamente tomó a la menor por uno de los brazos mientras su madre la sujetaba del otro para impedir que se la llevara.

Las autoridades indicaron que el forcejeo fue tan intenso que la niña llegó a quedar suspendida del suelo durante varios instantes.

Padres y testigos intervinieron para impedir el secuestro

El padre de la menor y varias personas que se encontraban en el parque acudieron de inmediato para ayudar a la familia.

De acuerdo con la policía, algunos testigos golpearon y sujetaron al sospechoso hasta que soltó a la niña. Uno de ellos incluso utilizó gas pimienta para mantenerlo alejado de las personas presentes.

La menor sufrió algunos rasguños y fue atendida por paramédicos en el lugar. No fue necesario trasladarla a un hospital.

La familia informó a los investigadores que se encontraba de visita en Portland como parte de un viaje turístico desde otro estado.

El sospechoso enfrenta varios cargos

Daniel Vasey fue detenido y trasladado al Centro de Detención del Condado de Multnomah.

Las autoridades lo acusaron de intento de secuestro en primer y segundo grado, interferencia de custodia en primer grado, agresión en tercer grado y acoso.

La investigación continúa mientras las autoridades recopilan testimonios y revisan las circunstancias que rodearon el incidente.

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